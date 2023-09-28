أعلنت «مبخر» الشركة الرائدة في مجال إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن أحدث وأهم حملاتها في عالم العطور المختصة تحت شعار «لا يجبرونك على شي.. صمم عطرك بنفسك»، حيث تم إطلاق مفهومها المبتكر والجديد كليا في 12 متجرا بمختلف أنحاء الكويت، وذلك في إطار خطتها للانتشار والتوسع وانطلاقا من الالتزام بتزويد عملائها بتجربة تسوق لا مثيل لها. وتتيح هذه التجربة الجديدة المقدم حصريا من «مبخر» الفرصة للعملاء من أجل الاستمتاع بعالم جديد من العطور المبتكرة، عبر فتح المجال للعملاء بتصميم عطورهم الخاصة، فمع هذه التجربة لا تجلب مفهوما جديدا للعطر في السوق الكويتي فحسب، بل أيضا ينقل عشاق العطور الحصرية إلى مستوى لا مثيل له من التسوق، من خلال عطور خاصة تحمل لمستهم واهتماماتهم الخاصة.



والآن أصبح ممكنا أن يستمتع العميل بالجوهر الحقيقي لما تقدمه «مبخر»، لدى زيارة أحد فروعها الـ 12 والتي توفر هذه التجربة الاستثنائية، حيث سيكون العملاء قادرين على التواصل مع احد موظفي «مبخر» ذوي الخبرة والمهارات العالية، لإرشادهم حول الخطوات اللازمة لتصميم منتجهم الفريد من العطور باستخدام مواد وزيوت عطرية عالية الجودة حاصلة على شهادة التصنيع الآمن من وزارة الصحة و«الصحة العالمية» مما يضمن جودة عطرية فاخرة لكل فرد. وتعليقا على المفهوم المبتكر، قال المؤسس والشريك في «مبخر» خالد المناع: يسرنا إطلاق التجربة الفريدة من نوعها لعملائنا ويمكنهم من خلالها تصميم عطرهم الخاص والفريد من نوعه وهذه التجربة جزء من نهجنا نحو الريادة وتزويد عملائنا بكل ما هو جديد للتعبير عن أنفسهم.



وأضاف المناع: من خلال المبادرة لا يستطيع عملاؤنا تصميم العطور الفريدة الخاصة بهم فحسب، بل يمكنهم أيضا إعادة إنتاجها مرة أخرى، حيث تضمن هذه الميزة إمكانية حفظ التركيبات الخاصة بالعطر وإعادة ابتكارها في أي وقت، وستتوافر تجربة تصميم العطر التي تقدمها «مبخر» في 12 فرعا تشمل سوق شرق، الأفنيوز، الصالحية مول، مارينا مول، مول 360، الكوت مول، ذا ويرهاوس، الخيران، مول العاصمة والحمراء مول.



وتابع: على مدار السنوات الثماني الماضية، وضع مبخر بصمته الفريدة في صناعة العطور، حيث قمنا بتصميم أكثر من 120 مزيجا من إجمالي 9 مجموعات عطرية لعملائنا بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية تجربة «تخصيص العطر الخاص بك»، قمنا بالاستفادة من خبرتنا في مجال العطور وفهمنا العميق لاحتياجات العملاء لتقديم عطور عالية الجودة تتماشى مع احتياجاتهم ومع المعايير الدولية.



واختتم: إن كل رائحة نصنعها هي أكثر من مجرد عطر، إنها لحظة، حوار، تواصل وبينما نمضي قدما، نطمح إلى مواصلة تقديم كل ما هو مبتكر وجديد في عالم العطور.