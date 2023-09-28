مواعيد استخدام الشاطئ من الساعة 9 صباحاً إلى 11 مساءً طوال أيام الأسبوع

تخصيص مسارين لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الخدمات اللازمة لهم



محمد راتب



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري عن افتتاح مشروع شاطئ البلاجات والذي يأتي في سياق مشروع تطوير الواجهة البحرية للبلاد والذي تنفذه الشركة بطول 10 كم، ويقدم خدمات ترفيهية متكاملة للمواطنين والمقيمين والزوار.



وقال الدوسري في تصريح صحافي على هامش الافتتاح: تم تطوير شاطئ البلاجات ليكون متنفسا مميزا ويعكس الوجه الحضاري للبلاد، ويضم مجموعة من الخدمات الترفيهية والترويحية المتكاملة، والتي تتاح لرواد الشاطئ إلى جانب المرافق الحيوية الأخرى مثل المطاعم وكراسي الاستراحة على البحر وكذلك البقالات والكبائن، فضلا عن المرافق الصحية والألعاب المائية وملعب لكرة الطائرة وحديقة مائية للأطفال، في حين تتم مراقبة الشاطئ من خلال منقذين بحريين.



وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة لتطوير 10 كيلومترات من الواجهة البحرية في الكويت منها شاطئ البلاجات، موضحا أنه تم وضع آلية لدخول الشاطئ من خلال تخصيص موقع للحجوزات، معني بتنظيم الدخول واستخدام المرافق والخدمات المتاحة، أو عن طريق كشك التذاكر في شاطئ البلاجات، لافتا إلى أن مواعيد استخدام الشاطئ تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 11 مساء طوال أيام الأسبوع.



وأكد أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر يوميا، منوها بأن الشركة خصصت مسارين لذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الخدمات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للشاطئ ومرافقه.



جدير بالذكر أن الشركة وقعت مذكرات تعاقد لتطوير مشروعي الواجهة البحرية وجزء من شاطئ البلاجات في مايو الماضي تشمل أنشطة رياضية وأماكن مخصصة للسباحة وألعاب أطفال وتوافر كافة الخدمات الأساسية لمرتادي الشواطئ، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص التجارية والاستثمارية، كما أن شركة المشروعات السياحية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها، إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج لصناعة السياحة والترفيه في الكويت.