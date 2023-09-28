أسامة دياب



أكد سفير فيتنام لدى البلاد نجو توان ثانج قوة ومتانة العلاقات الكويتية ـ الفيتنامية والتي وصفها بالممتازة في إطار من الصداقة والتنوع والاحترام المتبادل على مدار 47 عاما هي عمر العلاقات الثنائية، لافتا إلى ان الكويت كانت أول دولة في منطقة الخليج تقيم علاقات ديبلوماسية مع فيتنام في العام 1976، كما أنها الدولة الأولى في الخليج التي اختارت فيتنام افتتاح سفارتها الأولى فيها منذ 20 عاما.



وأشار ثانج ـ في مجمل كلمته التي ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة بالذكرى الـ78 لليوم الوطني لبلاده مساء أمس الأول في فندق ريجنسي بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل ولفيف من أعضاء السلك الديبلوماسي وأصدقاء فيتنام من الكويتيين وعدد من أبناء الجالية الفيتنامية في الكويت ـ إلى تطور العلاقات الثنائية مع الكويت على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون من التبادلات السياسية والعائدات التجارية الجيدة إلى الأنشطة الثقافية التي تساعد على تعزيز صناعة السياحة الفيتنامية.



وقال السفير الفيتنامي انه بعد أكثر من 35 عاما من تنفيذ سياسة الإصلاح، حققت بلاده إنجازات عظيمة ذات أهمية تاريخية في جميع المجالات.



وسرد بعض أبرز الإنجازات التي حققتها بلاده في السنوات الأخيرة، والتي تشمل جذب فيتنام لـ 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، كما يقدر حجم اقتصاد بلاده بنحو 400 مليار دولار، ومن حيث التجارة تجمع فيتنام علاقات وثيقة مع دول الجوار، فضلا عن إقامتها علاقات مستقرة طويلة الأمد مع 30 شريكا استراتيجيا وشاملا.







السفير الروسي: الغرب يتعمد بث الإشاعات

أكد السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف ان بعض الدول الغربية منعت بث القنوات والمواقع الروسية المتحدثة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية في دولهم حتى يحجبوا الحقائق عن شعوبهم، لافتا إلى ان بعض وسائل الإعلام الغربية تتعمد بث الإشاعات والأخبار المزيفة وغير الحقيقية عما يدور في المنطقة. وذكر جيلتوف، في تصريح للصحافيين على هامش الحفل، ان بعض وسائل الإعلام الغربية تعتمد على سياسة «اكذب اكذب» حتى يصدقها الناس، معربا عن احترامه الشديد للصحافة الكويتية التي تبحث عن الحقائق قبل أن تنشرها، مضيفا «ولذلك أنا أعشق الصحافة الكويتية».

السفير الكوري: نحترم سيادة الكويت والمواثيق والاتفاقيات الدولية

قال السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها إن لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برئيس وزراء بلاده هان داك سو في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية كان مهما وجاء في الوقت المناسب، حيث ناقشوا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز سبل التعاون بين البلدين ومواصلة الزيارات العالية المستوى.



وتابع: كما تم التطرق إلى القضايا التي تهم المنطقة حيث ناقش الجانب الكويتي خلال اللقاء اتفاقية «خور عبدالله»، ونحن استمعنا الى موقفهم، مضيفا «أعلم أن هذه المسألة مهمة بالنسبة للكويت، وانا أحترم سيادة الكويت والمواثيق والاتفاقيات الدولية».



وأشار إلى أن الكويتيين لا يحتاجون لتأشيرة ولكن لتصريح سفر إلكتروني من خلال نظام K-ETA والذي يتم التقديم عليه عبر الموقع والحصول على الموافقة قبل 72 ساعة على الأقل من الصعود إلى الطائرة بفترة صلاحية مدتها سنتان.



وعن آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، قال «لقد ناقشنا مع الجانب الكويتي التعاون في مجال الرعاية الصحية مثل إدارة المستشفيات، لقد لمسنا الاهتمام من الجانب الكويتي ونأمل أن يتم الانتهاء من هذا الاتفاق قريبا».

كريموف: 22 ألف كويتي زاروا أذربيجان هذا العام



أكد سفير أذربيجان لدى الكويت اميل كريموف أن بلاده آمنة لجميع السياح، لافتا إلى ان جميع حجوزات الطيران كاملة العدد من الكويت، موضحا أن أكثر من 22 ألف كويتي زاروا أذربيجان هذا العام، موضحا ان هناك رحلة مباشرة يوميا بين البلدين على أحد خطوط طيران الجزيرة أو الكويتية أو الأذربيجانية.