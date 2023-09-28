أسامة دياب



دعمت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس، زيارة البعثة التجارية للحوم الأغنام البريطانية إلى الكويت، والتي تم تسهيلها بشكل مشترك من قبل وزارة الأعمال والتجارة البريطانية ومجلس تنمية الزراعة والبستنة البريطاني. امتدت زيارة البعثة التجارية من 25 إلى 27 سبتمبر، بحضور سبعة من كبار مصدري اللحوم في المملكة المتحدة (ABP UK، وHill Farm Finest، وGPS Food Group UK Ltd، وPilgrim›s Pride Ltd، وPak Mecca Meats Limited، وPickstock Foods Limited) حيث انها بحثت فرص تصدير اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الحلال إلى الكويت ولأسواق الشرق الأوسط وإقامة شراكات مع الشركات المحلية ذات الصلة.



وناقشت البعثة سبل التعاون مع أبرز القطاعات المعنية في سوق اللحوم الحمراء في الكويت، وتضمنت الزيارة اجتماعا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور العديد من الشخصيات التجارية البارزة وكبار المسؤولين الحكوميين من كل من الكويت والمملكة المتحدة.



وتأتي الزيارة بعد انطلاق استراتيجية التصدير الجديدة لمجلس تنمية الزراعة والبستنة خارج الحدود البريطانية والتي تهدف إلى زيادة وصول الشركات البريطانية إلى الأسواق العالمية ودعم المزيد من الصادرات.



وأوضح د. أوال فوسيني، مدير قطاع الحلال بمجلس تنمية الزراعة والبستنة، الذي قدم مؤخرا عرضا في مؤتمر التصدير لمجلس تنمية الزراعة والبستنة، أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدف رئيسي للمصدرين البريطانيين. وأضاف توفر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصا كبيرة لمصدري المملكة المتحدة، وخاصة في قطاعي لحوم الأغنام ومنتجات الألبان، وذلك بسبب النمو السكاني المتسارع في المنطقة وارتفاع متوسط ​​الدخل، ومع ذلك قدرته الإنتاجية محدودة، وذالك سيدفع الواردات الغذائية إلى الارتفاع خلال العقد المقبل.



وشدد فوسيني على أهمية مجلس التعاون الخليجي من منظور تجاري. وذكر أن دول المجلس تقدم فرصا جديدة للمصدرين في المملكة المتحدة. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الاستيراد ويتم تطبيق لوائح ومعايير استيراد الأغذية بصرامة، نظرا لالتزامها القوي بالعقيدة الإسلامية. انما الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 8.2% في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.6% أخرى في عام 2023. وذلك سيؤدي الى التوسع في استهلاك الطبقة المتوسطة في الكويت ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل أوسع إلى زيادة الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان، وزيادة على طلب الأطعمة المستوردة ذات الجودة العالية بشكل عام. والمملكة المتحدة في وضع جيد للاستفادة من هذا الطلب المتزايد على المنتجات التجارية البريطانية المرتبطة بالجودة والتراث في هذه الأسواق.



وأكدت البعثة التجارية خلال زيارتها إلى الكويت التزام مجلس تنمية الزراعة والبستنة بدعم قطاع الحلال في المملكة المتحدة، بعد أن دعم أيضا تجمع العيد الافتتاحي لصناعة اللحوم في قاعة الجزارين في لندن في وقت سابق من هذا العام.



وقال د. فوسيني إن العيد هو سوق موسمي رئيسي لصناعة اللحوم والمزارعين على حد سواء، في حين تستهلك الأسر المسلمة على مدار العام لحوما لكل أسرة أكثر بكثير من عامة السكان. ويقوم العديد من عمال صناعة اللحوم وشركات اللحوم بتزويد العملاء والمستهلكين المسلمين، من خلال علاقات طويلة الأمد، ونحن نرغب في احتضان واستكشاف فرص جديدة في السوق العالمية.



تعد تنمية الصادرات أحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية لمجلس تنمية الزراعة والبستنة، حيث يعمل على التعاون مع المنتجين والحكومة من أجل توفير المزيد من الفرص لقطاعي اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان في المملكة المتحدة. وتتوافر المزيد من الفرص للاستيراد من المنتجين في المملكة المتحدة من خلال الدعم من قبل مجلس تنمية الزراعة والبستنة.