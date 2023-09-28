شهدت الكويت افتتاح معرض الكويت الدولي السيارات، هذا الحدث الإقليمي الضخم الذي طال انتظاره من قبل المهتمين بقطاع السيارات والمركبات، والذي دأب على الانعقاد كل عامين منذ ما يقارب أربعة عقود وكان آخر انعقاد له منذ 13 عاما وبالتحديد في أكتوبر 2010. وها هو يعود بقوة وبشكل جديد ومتألق كليا في الصالات 5 و6 و7 في أرض المعارض بمشرف.



وقد شهد جناح شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني في صالة (6) إقبالا كبيرا جدا طوال يوم الافتتاح نظرا لحرص إدارة الشركة على إبرازه بشكل متميز ومتألق أمتع زوار المعرض وجميع المهتمين بالتعرف على جديد سيارات جي ام سي.



وبهذه المناسبة، صرح عادل بهبهاني قائلا: يسعدنا في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عودة معرض الكويت الدولي للانعقاد من جديد وهو حدث لطالما انتظره عشاق السيارات في الكويت والذي كنا حريصين منذ انطلاقته منذ ما يقارب أربعين عاما على المشاركة فيه لنكون بالقرب من عملائنا ومن كل محبي سيارات جي ام سي، لمنحهم الفرصة للتعرف على الموديلات الجديدة وعلى عروضنا الخاصة، وأود أن أتقدم بالشكر من كل زوار الجناح من مسؤولين وسفراء وممثلي شركات وزوار.



الجدير بالذكر أن بيك أب سييرا AT4X الجديد والذي يتم عرضه لأول مرة من خلال المعرض قد لاقى إعجاب جميع الزوار وخاصة فئة الشباب المهتمة بسيارات المهام الصعبة والاستثنائية على مختلف الطرق وخاصة الوعرة منها.



ويكمل سييرا AT4X مجموعة الشاحنات جي إم سي الراقية للدروب الوعرة، وهو يوازن بين القدرات المتزايدة على الدروب الوعرة والسيطرة الناعمة على الطرقات العادية، ليتم عبر هذا توفير تقنيات القطر الأفضل بفئتها مع خصائص فخامة وراحة من الفئة الأولى.



وقد شملت تحديثات التصميم التي خضع لها بيك أب سييرا AT4X، المقصورة التي عززت فيها مواصفات الرقي والراحة وتضمنت نمطا جديدا بالكامل يتمحور حول التقنيات، ويأتي طراز سييرا AT4X الجديد متمتعا بالعديد من الخصائص، منها:



قدرات قطر قصوى، رفع لمستوى التعليق بمقدار 5 سم تقريبا كتجهيز من المصنع مباشرة، محرك V8 قياسي سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات، تروس تفاضلية أمامية وخلفية قابلة للقفل إلكترونيا، نظام رفع التعليق بمقدار 2 إنش كتجهيز أساسي من المصنع ومخمدات MULTIMATIC مع بكرة صمام DSSV، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية والتعديل كهربائيا في 16 وضعية مع خاصية التدليك، علبة تبديل السرعات من الفولاذ وصفائح أسفل الهيكل وتتوافر خاصية حماية أسفل الشاسيه، نظام Bose Series الفاخر مع 12 مكبر صوت بتقنية Centerpoint للصوت المحيطي، إصدار AEV متوافر، مقصورة داخلية فريدة بنمط Obsidian Rush تتضمن تجهيزات راقية مثل خصائص التدليك، ومقاعد أمامية مكسوة بالكامل بالجلد الطبيعي.



كما يشتمل سييرا AT4X على وضعية القيادة الجديدة Off-Road Mode المخصصة للدروب الوعرة. وعند تفعيلها، تقوم هذه الوضعية بتعديل مختلف معايير ضبط المركبة، مثل المكابح المانعة لانغلاق العجلات، وميزة التحكم بالجر، وميزة التحكم بالثبات، وذلك لأجل توفير الأداء المعزز أثناء المغامرة على الدروب الوعرة. إلى جانب هذا، تقوم وضعية الدروب الوعرة بتعديلات لإتاحة مستويات أفضل من التحكم والأداء.



هذا ويعد سييرا AT4X أساسا مثاليا عندما يتعلق الأمر بالأداء على الطرقات العادية وقدرات السير على الدروب الوعرة وطاقة السحب الهائلة. وكما هو الحال مع جميع طرازات وإصدارات سييرا، يتم الاعتماد على توجه AEV الحصري الذي يركز على الأداء والاهتمام بالتفاصيل، وذلك من أجل الارتقاء بمختلف النواحي التي يرغب بها ويطلبها عملاء المغامرات على الدروب الوعرة في شاحناتهم المخصصة للمهام الثقيلة. والنتيجة هي شاحنة رائعة مع توافر القدرات البارزة والثقة العالية في كافة المجالات.



فخامة وراحة داخلية من الفئة الأولى.



النقطة المركزية في المقصورة الجديدة هي شاشة اللمس المائلة حجم 13.4 بوصة (340 ملما) الجديدة بالكامل بنمط الجهاز اللوحي والخاصة بنظام المعلومات والترفيه. وتكملها الشاشة المائلة القابلة للتخصيص حجم 12.3 بوصة لمركز معلومات السائق والشاشة المائلة المنعكسة على الزجاج الأمامي حجم 15 بوصة. ومعا، تمنح هذه الشاشات مستويات هائلة من قدرات التخصيص والتفاعل البديهي لصالح العملاء.