أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) باستشهاد جندي بحريني ثالث «متأثرا بجروحه الخطيرة» التي أصيب بها جراء الهجوم الحوثي الإرهابي الاثنين الماضي على قوات التحالف «المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية للدفاع عن حدودها» القريبة من اليمن.



ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان أوردته وكالة «بنا» أمس، «الوكيل أول آدم سالم نصيب من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، حيث استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر، الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وذلك خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» المشاركة في عمليات «إعادة الأمل» والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها».



وتقدمت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين «بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد البطل، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين».