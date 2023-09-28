مفرح الشمري



على الرغم من الفرحة التي غمرت عددا كبيرا من الجماهير الخليجية والعربية بعد إعلان عودة النجمتين القديرتين حياة الفهد وسعاد عبدالله من بعد غياب طويل في عمل فني تعرضه محطة mbc رمضان المقبل، إلا أن هذه الفرحة لم تتم وذلك بسبب اعتذار النجمة القديرة حياة الفهد رسميا عنه بسبب الظروف الصحية التي تمر والخارجة عن إرادتها وذلك حسب ما كتبته على حساب مؤسستها الرسمي بـ«الانستغرام» مقدمة كل الشكر والتقدير لإدارة محطة mbc على ما قدمته من الجهد والتعاون لكي تجتمع مع رفيقة دربها النجمة القديرة سعاد عبدالله في عمل فني، سائلة الله عز وجل ان يجتمعا في المستقبل القريب.



«الأنباء» حاولت الاتصال بسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد وذلك للاطمئنان على صحتها ولكنها للأسف لم ترد، وتتمنى «الأنباء» الصحة والعافية وطول العمر لـ «أم سوزان» سائلة المولى عز وجل أن يبعد عنها كل مكروه ويحفظها من الشر.



يذكر أن عودة النجمتين القديرتين حياة الفهد وسعاد عبدالله كانت من خلال نص كتبته هبة مشاري حمادة ويخرجه محمد دحام الشمري، وأعلن هذه العودة التي ينتظرها الكثير رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ حين وضع صورة تجمع كلا من حياة الفهد وسعاد عبدالله والكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج محمد دحام الشمري في 2023/6/26 على حسابه بـ«تويتر»، وكتب عليها 2024 إن شاء الله مع mbc ليتفاعل مع هذا المنشور عدد كبير من الجماهير والنجوم والإعلاميين في الوطن العربي الذين باركوا هذا العمل الذي كان من المفترض ان تدور عجلة تصويره مطلع نوفمبر المقبل ولكن بعد اعتذار «أم سوزان» الفرحة ما تمت!