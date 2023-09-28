«الجابرية الحرة» تجهّز لهذا الحدث الفني الضخم منذ سنة

سعيد بنجاح حفلنا الأخير في أبوظبي مع موضي الشمراني



ياسر العيلة



أحيت فرقة «ميامي» قبل يومين حفلا غنائيا كبيرا في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة الفنانة السعودية موضي الشمراني، وسط حضور جماهيري حاشد، وتزامن الحفل مع مناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ 93.



«الأنباء» هاتفت نجم الفرقة خالد الرندي ليكشف لنا كواليس هذا الحدث، فقال: «كان خوش حفل» على كل المستويات من حضور جماهيري ضخم، وتنظيم رائع، وفيه احتفلنا باليوم الوطني السعودي، وباركنا لشعب المملكة بتلك المناسبة العزيزة على قلوبنا، وقدمنا مجموعة من أغنياتنا المحببة للجمهور والذي تفاعل معها بشكل كبير، وكان بالفعل حفل «وناسة وطرب».



وعن ليالي «فيكم طرب» التي ستقام على مدار خمسة أيام متتالية ابتداء من اليوم «الخميس» حتى 2 أكتوبر المقبل في قاعة «أرينا الكويت»، من إنتاج شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني، أوضح الرندي: الحفلات الخمس ليست مجرد حفلات غنائية، لكنها «شو» غنائي استعراضي بمصاحبة مؤثرات بصرية وسمعية مبهرة، وتصاحبنا خلاله اوركسترا ضخمة بقيادة د.خالد النوري، كاشفا عن ان الحفلات ستشهد وجود استعراضيين على خشبة المسرح من بريطانيا والكويت في سابقة هي الأولى من نوعها في حفلات «ميامي»، متمنيا في نهاية حديثه أن تنال الحفلات إعجاب جمهور «ميامي» في كل مكان.



جدير بالذكر أن استعراض «فيكم طرب» ليس مجرد حفل لفرقة «ميامي» وإنما احتفاء بفرقة استطاعت فرض سيطرتها ونقش اسمها بحروف من ذهب في سماء الفن الخليجي، وأصبحت أهم فرقة غنائية بعالمنا العربي، وتحظى حفلاتها في «أرينا الكويت» باهتمام شديد من قبل شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني بقيادة المنتج التنفيذي والشريك المؤسس للشركة علي النصف، الذي عمل هو والقائمون على الشركة منذ أكثر من سنة للتجهيز لهذا الحدث الفني الضخم.