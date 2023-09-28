

أعاد الپولندي أركاديوش ميليك فريقه يوفنتوس، إلى سكة الانتصارات وألحق بالضيف ليتشي الهزيمة الأولى للموسم، وذلك بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمس الأول في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبعد مباراة كارثية على أرض ساسولو خسرها عملاق تورينو 2-4 السبت ليتلقى بذلك هزيمته الأولى، قرر المدرب ماسيميليانو أليغري أمس الأول الرهان على ميليك أساسيا في المقدمة، فيما أبقى على الصربي دوشان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء.



وكان الپولندي على الموعد في أول مشاركة له كأساسي هذا الموسم وكسر صمود ليتشي الذي كان ندا عنيدا لفريق «السيدة العجوز» في الشوط الأول الذي أنهاه رجال أليغري وسط صافرات الاستهجان الصادرة من مدرجات «أليانز ستاديوم» لامتعاض الجمهور من الأداء والنتيجة.



لكن ميليك خفف الضغط عن زملائه وأليغري في بداية الشوط الثاني إثر ركلة ركنية (57)، ليخرج «اليوفي» فائزا ويرفع رصيده إلى 13 نقطة في الوصافة مؤقتا بفارق نقطتين خلف إنتر المتصدر الذي فاز بجميع مبارياته الخمس منذ بداية الموسم.



أما بالنسبة لليتشي الذي كان يمني النفس بفوز أول على أرض يوفنتوس منذ أبريل 2004، فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بعد لقاء أنهاه بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة نتيجة طرد لاعب الوسط الفرنسي محمد كابا بالإنذار الثاني.



وقال أليغري عقب المباراة: «علينا أن نلعب الكرة إلى الخلف بشكل أقل وخصوصا قبل دقيقة نهاية المباراة، كان علينا إدارة الكرة بشكل مختلف، لكننا نجحنا بالفوز»، مضيفا: لقد تحسن كييزا كثيرا، وأصبح لديه لديه أسلوب فني غير عادي، لقد تحسن من الناحية التكتيكية ويجب عليه فعل المزيد.



هذا، وتقام اليوم ثلاث مباريات ضمن المرحلة الـ6 للدوري الإيطالي اليوم، حيث يستقبل فروسينوني نظيره فيورنتينا، ويلتقي مونزا مع بولونيا، فيما يحل روما ضيفا ثقيلا على جنوى.