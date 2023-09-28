الدوحة - فريد عبدالباقي



تشهد الجولة الخامسة من الدوري القطري لكرة القدم، قمة كلاسيكية تجمع بين السد (الثالث بـ 10 نقاط) مع الغرافة (الوصيف بـ 10 نقاط) في الـ 6:00 مساء اليوم على ستاد خليفة الدولي، ويتوقع أن تكون الإثارة والندية حاضرة بين الفريقين، في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري هذا الموسم.



وفي مباريات أخرى، يلتقي المرخية مع الدحيل في الـ 8:00 مساء على ستاد الجنوب، وبنفس التوقيت يستضيف العربي (التاسع بـ 3 نقاط) نظيره القطراوي (العاشر بنقطتين) على ستاد الثمامة في لقاء الجريحين، لخسارتهما في الجولة الماضية، حيث سقط العربي أمام الريان 0-1، ونادي قطر أمام السد 1-3، والتي تسببت في إقالة المدرب المغربي يوسف سفري وتعيين القطري يوسف النوبي بشكل مؤقت.



وتختتم الغد مباريات الجولة بإقامة 3 مباريات أيضا، حيث يحل الريان (المتصدر بالعلامة الكاملة 12 نقطة) على الوكرة (الرابع بـ 8 نقاط) في الـ 6:00 مساء على ستاد الجنوب، وبنفس التوقيت يلتقي الشمال (الثامن بـ 3 نقاط) مع أم صلال (السادس بـ 5 نقاط) على ستاد البيت، فيما يستضيف الأهلي (الحادي عشر وقبل الأخير بلا رصيد) نظيره معيذر (السابع بـ 4 نقاط) في الـ 8:00 مساء على ستاد الثمامة.



وعلى صعيد الهدافين، يحافظ المهاجم الجزائري لنادي الغرافة ياسين براهيمي على الصدارة برصيد 7 أهداف، ويليه المهاجم الكونغولي لنادي معيذر غي مبينزا، والمهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل، برصيد 5 أهداف لكل منهما.