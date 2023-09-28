هدد وكيل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين باتخاذ إجراء قانوني ضد ناديه نابولي بعد نشر الأخير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به يسخر من لاعبه لإهداره ركلة جزاء في التعادل السلبي مع بولونيا نهاية الأسبوع.



وأظهر منشور على منصة «تيك توك» تم حذفه لاحقا فشل أوسيمين في تسجيل ركلة جزاء (72) سددها بجانب القائم الأيمن للمرمى أمام بولونيا ضمن المرحلة الخامسة للدوري الإيطالي، مرفقا إياه بمقطع صوتي عالي النبرة لمهاجمه النيجيري يقول فيه للحكم «هل تحتسب لي ركلة جزاء من فضلك»، مما أغضب وكيل هداف الدوري الموسم الماضي روبرتو كاليندا.