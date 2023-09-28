سحق بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الالماني لكرة القدم، مضيفه بروسن مونستر من الدرجة الثالثة 4-0 الثلاثاء في دور الأول من مسابقة كأس ألمانيا.

وتناوب على تسجيل أهداف عملاق بافاريا الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (9) وكونراد لايمر (40) وفرانس كرايتسيغ (45+5)، والفرنسي ماتي ستيل (86).

الى ذلك، سيخضع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني سيرج غنابري لجراحة بسبب كسر في ساعده الأيسر سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة، حسب ما أفاد توماس توخل مدرب الفريق البافاري.

وتعرض غنابري للإصابة خلال الفوز على فريق بروسن مونستر برباعية نظيفة في كأس ألمانيا.

قال توخل في البيان الصحافي للنادي البافاري «الأمر صعب للغاية بالنسبة له شخصيا ولنا أيضا، هو لاعب مهم وشخصية قوية، سيرج سيغيب لعدة أسابيع».

ويغيب غنابري عن استحقاقات بايرن المقبلة، بما في ذلك مباراته أمام مضيفه لايبزيغ في الدوري ضمن منافسات المرحلة 6 السبت المقبل.