حيرت حلقات كوكب زحل علماء الفلك منذ أن شوهدت لأول مرة من خلال التلسكوب، لكن فريقا من الباحثين يعتقدون الآن أنهم اكتشفوا أصول هذه «الحلقات الغامضة».



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تشير سلسلة جديدة من عمليات المحاكاة الحاسوبية إلى أن اصطداما هائلا بين قمرين جليديين قبل ملايين السنين قد يكون أدى إلى تكوين تلك الحلقات. وأحدث قياسات عالية الجودة لزحل جاءت من المركبة الفضائية «كاسيني»، التي أمضت 13 عاما في دراسة الكوكب وأنظمته بعد دخولها مدار زحل في عام 2004.



ووجدت «كاسيني» أن الحلقات عبارة عن جليد نقي تقريبا، وقد تراكم القليل جدا من التلوث الغباري منذ تكوين تلك الحلقات، مما يشير إلى أنها تكونت خلال الفترة الأخيرة من حياة النظام الشمسي.