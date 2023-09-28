توّج الرامي عبدالله الطرقي أمس بالميدالية الذهبية الأولى للكويت والثانية بالمجموع العام في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة حاليا في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية «سكيت» بعد حلوله أولا بنهائي المسابقة إثر إصابته 60 طبقا من أصل 60.



وتمكن الطرقي من إحراز الذهب بعد تقديمه مستوى لافتا ومميزا في المسابقة دون فقد أي طبق محققا رقما عالميا وآسيويا جديدا، متقدما على الرامي الهندي ناراكا أجس الذي نال المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للرامي القطري ناصر العطية بعد حلوله ثالثا.



وقال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي، إن لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الشباب الكويتي الرياضي المشارك بالدورة أثناء زيارته للصين وحضور حفل الافتتاح ودعمه الكبير لهم كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز ورفع العلم الكويتي عاليا بهذا الاستحقاق.



وأهدى العتيبي هذا الإنجاز لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي الكريم ولأسرة الرماية الكويتية.



وأشاد بما قدمه الطرقي في هذه الدورة، مكملا سلسلة إنجازاته الكبيرة التي حققها في الدورات الأولمبية والآسيوية والبطولات العالمية، مؤكدا أن هذه الانتصارات الكبيرة للرماية الكويتية تأتي نتاجا للدعم الذي توليه القيادة السياسية في البلاد للرياضة.



الأولمبية والهيئة تشيدان بالإنجاز



من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر بذهبية الطرقي، موضحا ان هذا الإنجاز اللافت للطرقي يؤكد تميز الرياضيين الكويتيين وقدرتهم على المنافسة وتحقيق أعلى الإنجازات ورفع علم البلاد في أهم المحافل الدولية والقارية.



وأكد أن هذه الانتصارات الرياضية تتحقق بفضل الدعم الدائم والمستمر الذي تحظى به الحركة الرياضية الكويتية من القيادة السياسية الحكيمة وحرصها على تميز الرياضيين في جميع الاستحقاقات، كما أعرب عن أمنياته وثقته بمواصلة الرياضيين الكويتيين المشاركين بالدورة وحصولهم على الميداليات في مختلف الألعاب وتقديم مستويات تمكنهم من الوصول لمنصات التتويج.



بدوره، أثنى مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، على إنجاز الطرقي والصعود لمنصة التتويج ورفع علم الكويت، كما تقدم بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية والجهاز الفني والإداري لوفد الرماية.



وقال البيدان «الذهب مكانة الذهب وما تحقق يضاف إلى إنجازات الرماية الكويتية بصفة خاصة والرياضة الكويتية عامة وننتظر من باقي المشاركين زيادة رصيد الكويت من الميداليات خلال باقي منافسات الدورة»، مضيفا أن«الهيئة ستواصل دعم أبطالنا ولاعبينا لرفع معنوياتهم خلال المنافسات، والتي تعد بروفة قوية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024».



من جانبها، أعربت مديرة البعثة عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية فاطمة حيات، عن سعادتها بإنجاز الطرقي.



إلى ذلك، خرج من دور التصفيات الرامي منصور الرشيدي الذي جاء بالمرتبة الـ 19 بعد إصابته 116 طبقا من اصل 125، وحل عبدالعزيز السعد في المرتبة الـ 26 بإصابته 113 طبقا من أصل 125، وتعتبر المشاركة الأولى له بدورات الألعاب الآسيوية.



وفي منافسات السيدات، حصلت إيمان الشماع على المرتبة العاشرة بإصابتها 113 طبقا من أصل 125، وحلت أفراح المحمد بالمركز الـ 19 بإصابتها 108 أطباق من أصل 125، في حين جاءت فاطمة الزعابي بالمــركز الـ23 بإصابتها 95 طبقا من اصل 125.



اليد يهزم الصين



وحقق منتخب كرة اليد فوزه الثاني في المجموعة الأولى على منتخب الصين بنتيجة 27-24 إلى الدور الثاني كبطل للمجموعة الأولى.



وحقق منتخب الاسكواش الفوز على منتخب قطر بنتيجة 3-0، كما خسر مباراته امام منتخب الهند بنتيجة 0-3 في مسابقة الفرق. وخرج لاعب المنتخب التايكوندو بندر العنزي من التصفيات التمهيدية بعد خسارته اللاعب الأوزبكي بنتيجة 0-2، وغادر لاعبا منتخب السباحة وليد عبدالرزاق وسعود الشمروخ منافسات الدورة بعدم تأهلهما في سباق 100م فراشة و200م حرة.



منافسات اليوم



يفتتح الثنائي عبدالله الرشيدي وإيمان الشماع منافسات اليوم في مسابقة «سكيت» (زوجي ـ مختلط) عند الساعة الرابعة فجرا، وفي التوقيت نفسه يدخل الرامي حمد النمشان تصفيات الجولة الاولى من مسابقة رماية مسدس 10م، وفي السباحة يخوض وليد عبدالرزاق وسعود الشمروخ سباق 50م فراشة و800م حرة على التوالي، وينطلق مشوار الواعد سالم العبكل عند السابعة صباحا في مسابقة الغولف، وفي التاسعة صباحا تخوض بطلة الملاكمة نورة المطيري مواجهة أمام منافستها الإندونيسية حسانة، ويواجه زميلها علي ظاهر منافسه الماليزي محمد أسوان في الدور ذاته، ويخوض منتخب الإسكواش مواجهة صعبة ضد نظيره الباكستاني في ختام منافسات اليوم.





بدر الخرافي يُكرِّم الطرقي



أهدى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي البطل عبدالله الطرقي سيارة فولفو بمناسبة تحقيقه ذهبية الرماية في دورة الألعاب الآسيوية، كما أهدى البطل يوسف الشملان صاحب برونزية المبارزة مبلغ 5 آلاف دولار.



كما أعلن الخرافي، عن تقديم سيارة لكل ميدالية ذهبية يتم تحقيقها ومبلغ 10 آلاف دولار للميدالية الفضية و5 آلاف دولار للميدالية البرونزية تحفيزا وتشجيعا للاعبين لتحقيق المزيد ورفع اسم الكويت.