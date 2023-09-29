الرياض - خالد المصيبيح



على مدى 4 أيام وبواقع 4 لقاءات يوميا، اختتم دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك وأعلنت تأهل 16 فريقا للدور ثمن النهائي بينهم فريقان من أندية الدرجة الأولى هما الفيصلي والنجمة، وأجريت قرعة الدور ثمن النهائي التي ستقام 30 و31 من أكتوبر المقبل، فكان لقاء النصر الذي سيجمعه بالاتفاق هو الأبرز في القرعة، فيما سيواجه الهلال حامل اللقب الحزم في الرياض، ويلتقي الفيحاء بالاتحاد، فيما يستقبل الفتح الشباب، ويحل الوحدة ضيفا على التعاون، ويستضيف الأهلي أبها، ويواجه الخليج ضمك، وأخيرا يلتقي النجمة بالفيصلي.



من جانب آخر، تبدأ اليوم الجولة الثامنة من الدوري السعودي بـ 4 لقاءات على أن تختتم غدا بـ 5 لقاءات فيحل الاتحاد المتصدر ضيفا على الفيحاء العاشر في سعي اتحادي للتمسك بالصدارة، وفي الرياض يلتقي الهلال بالشباب ويبحث الهلال عن تعويض خسارته نقطتين بالجولة الماضية والتي أفقدته الصدارة، بينما سيكون الشباب في اختبار صعب نحو ابتعاده عن المراكز الأخيرة.



وإلى حائل، يتوجه النصر لملاقاة فريقها الطائي من أجل مواصلة استمرار انتصاراته، حيث حقق 8 انتصارات متتالية محليا وآسيويا فيما لا يزال الطائي في موقع متأخر. وآخر لقاءات اليوم يجمع الحزم بالتعاون ويبحث التعاون عن التمسك بمركزه الثالث.



وتقام غدا 5 لقاءات يعتبر لقاء الأهلي والاتفاق هو الأبرز والأكثر أهمية، فيما هناك 4 لقاءات أخرى لمجرد تعديل الوضع في جدول الترتيب، فيلتقي أبها والرياض في أبها، والرائد والأخدود في بريدة، والفتح والوحدة في الاحساء، والخليج وضمك في الدمام.