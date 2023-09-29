أحد النماذج والمواهب الرياضية المشرفة في رياضة التزلج على الجليد، والتي تستحق تسليط الضوء عليها، بدأ ممارسة هذه الرياضة وعمره لا يتجاوز حينها 4 سنوات. الطفل الإماراتي سلطان البدر الذي حقق العديد من البطولات في هذه التزلج على الجليد قدم أحد أبرز النماذج الفريدة لموهبته التي استطاع أن يلفت إليها انتباه الجميع، حيث يعتبر أصغر متسابق عربي في هذه الرياضة، لم يتجاوز عمره 8 اعوام، ولم يمنعه صغر سنه من تحقيق ألقاب برياضة التزلج، ففي موسم 2021 حقق لقب «بطل الإمارات» ضمن فئة الـ 8 سنوات، أي بعد سنتين من دخوله عالم التزلج، تخطى العراقيل التي حالت دون اتمام مسيرته الرياضية، ووالده بدر البدر مازال مستمرا في تقديم الدعم اللازم له لمواصلة مسيرته إيمانا بأهمية تنمية موهبة طفله التي أتقن رعايتها إلى جانب موهبة ابنته «سارة»، شقيقة سلطان، التي تعتبر هي الأخرى أصغر فارسة إماراتية وإحدى أفضل بطلات مجال رياضة ركوب الخيل، في سن لم يتعد الثامنة من العمر.



سلطان تحدث لـ «الأنباء» كاشفا عن أن مدربه محمد مولاي كان السبب في اكتشافه خلال موسم 2019 وهو اليوم يعتبره قدوته، وقال عنه المدرب انه سيكون بطلا عالميا عربيا جديدا بعالم سباق التزلج.



وعن طموحه في هذه الرياضة قال سلطان: أطمح لأن أصل الى ما وصل إليه ابطال العالم مثل البطل ميكايلا شيفرين ومارسيل هيرشر، وأن أضع اسم الامارات عاليا، وأنا مؤمن بذلك الطموح وأعمل على تحقيقه.



وأشار سلطان إلى أن والده بدر البدر له الفضل بعد الله في أن يكون نجما من نجوم الامارات في رياضة التزلج ويعتبره الداعم الحقيقي له، «فبعد تحقيقي نتائج استثنائية في مشاركتي الأولى في رياضة التزلج على الجليد، عمل والدي على تنمية موهبتي وتوفير كل الإمكانات لي وبسببه أصبحت أول طفل إماراتي يحقق مثل هذه النتائج المتفوقة في مرحلة مبكرة من العمر».



وأضاف أن والده لا يفوت أي مشاركة خاصة بابنه في رياضة التزلج إلا ويتابعها عن كثب، ويحرص على مرافقته في جميع الأوقات، سواء المخصصة منها للتدريب أو المنافسة، لافتا الى انه يسعى إلى توثيق جميع لحظاته المميزة بعدسة كاميرته التي يسجل بها أجمل وأهم التفاصيل والأحداث الاستثنائية التي تؤرخ مشواره في مجال رياضة التزلج.