ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية الطعون المقدمة ضد قانون يقيد كيفية إقالة رئيس الوزراء من منصبه فيما يواجه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو احتجاجات ضد ما يصفه بمشروع الإصلاح القضائي.



واجتمع 11 قاضيا من قضاة المحكمة العليا من أصل 15 للبت في ثلاثة طعون ضد تشريع أقره البرلمان في مارس الماضي نص على انه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية.



كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل الموافقة بالتصويت عليها من قبل 80 من أعضاء الكنيست على الأقل البالغ عددهم 120 عضوا.



وقال قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت خلال الجلسة إن القانون يرقى إلى تعديل «شخصي» لحماية نتنياهو من إجراءات المساءلة، وهو رأي رفضه الفريق القانوني للحكومة.



واعترف المحامي يتسحاق بارت، الذي يمثل الحكومة، أن القانون تم إقراره «لأسباب سياسية مرتبطة برئيس الوزراء» لكنه قال إن هذه الخطوة تهدف إلى «سد ثغرة في القانون».



وقال وزير العدل ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للإصلاحات القضائية في بيان نشره مكتبه، ان «جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات».



وأصبح نتنياهو في مايو 2020 أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة بتهم فساد ينفيها.



وقبل جلسة المحكمة العليا تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة واعتقل أربعة أشخاص بحسب الشرطة.



وقبل التصويت في مارس 2023، كان القانون يفتقر إلى التفاصيل حول الأسباب المبررة لإقالة رئيس الوزراء من منصبه أو إجراءات القيام بذلك.



وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا إما بإلغاء التشريع أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القضاة قد يؤجلون تطبيق التعديل حتى الانتخابات المقبلة، بناء على طلب المدعي العام غالي باهاراف ميارا، وسيطرح السؤال بعد ذلك حول ما إذا كان بإمكانها إقالة نتنياهو بسبب مزاعم الفساد.



ويقول المعارضون إن التغيير التشريعي يصب فقط في صالح نتنياهو، لأنه يزيل إمكانية عزله من منصبه بتهم الفساد.



على صعيد مختلف، وقعت ألمانيا اتفاقية لشراء منظومة «آرو 3» الإسرائيلية للصواريخ فرط الصوتية والتي ستصبح جزءا رئيسيا من الدفاعات الأوروبية في وجه أي هجوم جوي.



وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن التوقيع على الاتفاق الذي يعد الأكبر في تاريخ إسرائيل وقطاع الصناعات الدفاعية لديها، يعد «يوما تاريخيا» بالنسبة للبلدين.



وتعد الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار تقريبا، أكبر صفقة لقطاع الصناعة العسكرية الإسرائيلية على الإطلاق.



وتتوقع برلين أن يتم تسليم النظام الدفاعي في الربع الأخير من العام 2025.



واعتبر بيستوريوس أن منظومة «آرو 3» ستمكن «أنظمة الدفاع الجوي الألمانية من أن تكون جاهزة للمستقبل».



وقادت ألمانيا حملة لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وحثت الحلفاء على شراء أنظمة ردع بشكل مشترك.



من جهته، قال غالانت إن توقيع الاتفاق «حدث مؤثر لكل يهودي»، نظرا إلى أحداث المحرقة.



وأضاف «بعد مرور 80 عاما فقط على نهاية الحرب العالمية الثانية، تتعاون إسرائيل وألمانيا في بناء مستقبل أكثر أمانا».



و«آرو 3» نظام دفاعي صاروخي طورته إسرائيل والولايات المتحدة معا لاعتراض وإسقاط الصواريخ الباليستية فوق الغلاف الجوي للأرض.



ونظام «آرو 3» الذي مولته جزئيا واشنطن تم تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلي «آي إيه آي» بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأميركية «بوينغ».



ووفقا للشركة الإسرائيلية المطورة لـ «آرو 3»، يمكن للنظام الدفاعي الجوي اعتراض صواريخ باليستية يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كلم.



وتم نشر النظام لأول مرة في عام 2017 في قاعدة جوية إسرائيلية للحماية من هجمات محتملة من إيران خصوصا.