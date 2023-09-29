قالت الشرطة الهولندية إن عدة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فتح شخص مسلح الرصاص عليهم في قاعة دراسية بجامعة في مدينة روتردام ومنزل قريب.



وأطلق مسلح النار داخل شقة في المدينة الهولندية ثم اقتحم مركزا طبيا مجاورا، واندلع حريقان في المكانين المذكورين ولكن تم اخمادهما.



وقالت شرطة المدينة في بيان على منصة «إكس» ان «حادثي اطلاق النار في روتردام اسفرا عن سقوط قتلى».



وألقت السلطات القبض على مشتبه به يبلغ (32 عاما) بعد أن قالت الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أعيرة نارية أطلقت في مركز روتردام الطبي ومنزل.



وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت الشرطة وهي تطلب من طلاب، بعضهم يرتدي ملابس طبية، الركض للخارج مع وصول فرق من الشرطة مدججة بالسلاح لمكان الاعتداء. وأظهر مقطع آخر رجلا مكبل اليدين يرتدي سروالا مموها فيما يبدو.



وقالت الشرطة لاحقا إن هناك عدة قتلى وإنها أبلغت ذوي الضحايا، منوهة أنه ليس هناك مؤشرات على مطلق ثان للرصاص.