هنأ نائب رئيس المكتب التنفيذي في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة محمد خالد الياسين بالذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم.



وأكد الياسين أنه في الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم، حصدت الكويت المزيد من الإنجازات والنجاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية نتيجة خطط ورؤى استراتيجيات وتطلعات لمستقبل وطن يسير على درب التميز والنجاحات التي شهدت حزمة من الإنجازات.



وأضاف أن الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد نجحت في الانطلاق بخطوات مدروسة من خلال ديبلوماسية واعية وسياسة خارجية مشهود لها على مستوى العالم ومساهمتها في القضايا الإقليمية والدولية ومد يد العون لجميع المحتاجين والفقراء.



وأشاد الياسين بدور الكويت في دعم العمل العربي المشترك ودورها الفعال في دعم الشباب وتنمية قدراتهم للمساهمة في نهضة بلدانهم من خلال الاستثمار في العنصر البشري بعدة مجالات منها التعليم وغيرها، مثمنا توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في هذا الشأن.