محمد راتب



عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الوزاري الـ 34 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لعام 2023، وذلك في العاصمة العمانية مسقط، حيث ناقش الاجتماع قانون نظام الحجر الزراعي الموحد وقانون نظام البذور والتقاوي والشتلات، واللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة وكذلك قانون نظام الحجر البيطري.



حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م. ناصر تقي الذي أكد على الدور المهم والمحوري الذي تلعبه لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بمجلس التعاون منذ نشأتها، مشيرا إلى حرص الهيئة على دعم أواصر التعاون والتكامل في مجالي الزراعة والأمن الغذائي والتأكيد على ضرورة بحث كل ما يخص تطوير وتفعيل القرارات والقوانين بشأن توطيد التعاون والتنمية.



ولفت إلى أن الاجتماع أوصى بمجموعة من التوصيات أهمها مناقشة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمبادرة خاصة لدعم الاحتياجات العاجلة للقطاع الزراعي ووضع ترتيبات مشتركة من أجل التنسيق لتحقيق أمن غذائي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي.