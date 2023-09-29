ولي العهد للأمير: نجدد العهد بأن نواصل العمل بخالص الولاء وصادق العطاء خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة وطننا الغالي وإعلاء شأنه وعزة شعبه



تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،



يشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق عبارات التهاني والتبريكات الودية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموكم، حفظكم الله ورعاكم، سدة الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموكم أعواما عديدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية وأن يشملكم بكرمه ورعايته ويحفظكم قائدا وذخرا لوطننا الغالي ووالدا وسندا لأهله الأوفياء.



وأود أن أستذكر بكل فخر واعتزاز في هذه المناسبة الوطنية المجيدة الغالية على قلوب شعبنا الوفي وكل محب للكويت ما تحقق لوطننا العزيز في عهدكم الميمون من إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات والميادين بفضل من الله تعالى ثم سياستكم الرشيدة ورؤيتكم السديدة وتطلعاتكم الطموحة لتمضي كويتنا الحبيبة بخطوات ثابتة واعدة نحو مزيد من التطور والازدهار والرخاء.



كما نجدد العهد يا صاحب السمو بأن نواصل العمل بخالص الولاء وصادق العطاء خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة وطننا الغالي وإعلاء شأنه وعزة شعبه الكريم.



والله يحفظكم ويرعاكم وكل عام وسموكم بخير وهناء،،



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم، سائلين المولى تعالى أن يمتع سموه بوافر الصحة والعافية وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة النهضة التنموية الزاخرة بالإنجازات التي تسمو بمكانة الوطن وترتقي به تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن الغالي وإعلاء مكانته المرموقة وتحقيق المزيد من ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار وأن ينعم على الجميع بوافر الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم، كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية لجلالته أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق التمنيات، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة المغربية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالته.