رفع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم، سائلا الله عز وجل أن يشمل صاحب السمو بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة أعواما عديدة ومديدة. واستذكر رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة الإنجازات التنموية الشاملة التي تحققت في الكويت بالمجالات كافة، وذلك بفضل القيادة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو والرؤية السديدة، داعيا الله أن يمن على الكويت بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة المنجزات التي تحققت، والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور. وثمن رئيس البرلمان العربي الدور الرائد الذي تقوم الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير في المنطقة العربية، خاصة أن العالم يموج بالكثير من التحديات السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال نهجها الحكيم وديبلوماسية رائدة بالسعي نحو تعزيز التضامن العربي المشترك والمساهمة الحثيثة في درء الخلافات، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل بمحيطها العربي والإقليمي والدولي، متمنيا للكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام الأمن والتقدم.