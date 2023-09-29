

هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بالذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في البلاد.



وأكد الشيخ فيصل الحمود أن لذكرى يوم تولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم وقعا في نفوسنا يعيدنا إلى صفحات لا تنسى من تاريخ كان صاحب السمو شريكا أصيلا في صناعته لتبقى البلاد عنوان استقرار ورخاء.



وأضاف: إننا نستذكر جميع العطاءات بالأيادي البيضاء والقلب النقي التي يتمتع بها أمير العفو والتسامح ودوره البناء ورجاحة عقله وسعة صدره التي شملت مجالات شتى ومحطات مختلفة وضع من خلالها أهم البصمات على مسيرة النهوض بالكويت وأهلها.



وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نعاهد سموه على استمرار السمع والطاعة بالعسر واليسر بالمنشط والمكره وبالولاء والفداء والوفاء والعطاء للمصير الخير النير تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير، متمنيا دوام الصحة والعافية لسموه، وأن يعينه الله على استكمال مسيرة خير جذورها راسخة في الأرض وفروعها ممتدة إلى ما شاء الله.