رفع محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات مقرونة بأخلص معاني الولاء والانتماء والوفاء والدعوات القلبية المخلصة بموفور الصحة والعافية وطول العمر، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول الذكرى السعيدة العزيزة الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.



وأضاف الخالد: نرجو من المولى جل وعلا لسموه التوفيق والسداد الدائمين لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء كخير خلف لخير الأسلاف المغفور لهم بإذن الله تعالى أصحاب السمو أمراء الكويت الراحلين طيب الله ثراهم أجمعين، لأجل بلوغ المزيد من الرفعة والمجد وعلو الشأن لوطننا الحبيب على الصعد كافة، والوصول به لأسمى مراتب التقدير الدولي وتحقيق التقدم والازدهار والأمن والأمان والاستقرار المنشود. وقال محافظ الأحمدي: نبتهل إلى الله سبحانه أن يحفظ سموه للكويت ولنا على الدوام، نعم الوالد والقائد والمعلم، وأن يشهد وطننا الغالي في عهده الميمون المزيد من علو الشأن، والخطوات الوثابة لأجل مستقبل أكثر إشراقا، تتحقق فيه الطموحات في ظل الرعاية السامية الحكيمة لسموه أبقاه الله، إنه نعم المجيب.