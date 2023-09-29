بداح العنزي

يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري تخصيص مسلخ الشويخ لاستخدامه موقعا لسوق الخيام بصفة مؤقتة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي.



ويتضمن جدول الاعمال الردود الواردة من الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء على النحو التالي:



٭ الرد السؤال المقدم من العضو م.إسماعيل بهبهاني بشأن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة استحداثا وتطويرا.



٭ الرد على السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمال المكملة لها إنشاء وتشغيلا وصيانة.



٭ الرد على السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن المدخل والمخرج الرئيسي لمدينة جابر الأحمد المقابل لمنطقة شمال غرب الصليبخات.



٭ الرد على السؤال المقدم من العضوة م.منيرة الأمير بشأن أسئلة إيضاحية بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة.



٭ الرد على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد.



٭ الرد على السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن الدراسات والموافقات لتنفيذ مداخل ومخارج منطقة صباح السالم.



٭ الرد على السؤال المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن جسور المشاة المغلقة.



كما سيناقش المجلس المجلس توصيات اللجان وتضم:



٭ مبادرة بخصوص التصميم والإشراف على تنفيذ سور وبوابات مقبرة الصليبخات.



٭ طلب تعديل مساحة موقع الهيئة العامة للبيئة (مخفر الشويخ سابقا) المذكورة في قرار المجلس البلدي في منطقة الشويخ الثالثة.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إعادة تخصيص موقع محطة التحويل الكهرباء الرئيسية في منطقة العقيلة قطعة 6.



كما سيبحث المجلس اقتراحات الأعضاء التالية:



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن إنشاء مواقف للقوارب سطحية ومتعددة الأدوار بمواقع متعددة ومختلفة.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء م.علياء الفارسي وم.إسماعيل بهبهاني وعبدالله العنزي وم.فرح الرومي بشأن حديقة الكويت للدراجات الهوائية (Kuwait-Bike-park).



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إعادة تعريف المنشآت الصناعية والمناطق الصناعية بالتبعية، وآخر بشأن تخصيص مناطق بجانب المناطق الصناعية الحالية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



في سياق متصل، قدم عضو المجلس البلدي فهيد المويزري اقتراحا بشأن النقل التلفزيوني المباشر لجلسات المجلس البلدي والذي سيبحثه المجلس في جلسته العادي الاثنين.



وقال المويزري: سبق ان تقدمت بهذا المقترح بتاريخ 2021/1/18 حول النقل التلفزيوني المباشر لجلسات المجلس البلدي، وذلك نظرا لأهمية المجلس البلدي ودوره في تنفيذ مشاريع التنمية ورسم السياسات ووضع الخطط وكل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره من الأنشطة العامة للدولة وحرصا منا لإبراز هذا الدور بكل شفافية في المجلس وامتداد لمقترحنا السابق فإنني أقترح: النقل التلفزيوني المباشر لجلسات المجلس البلدي حتى ننقل للمواطنين وبكل شفافية الدور المهم للمجلس في إنجاز المشاريع.