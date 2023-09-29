بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة ان لجنة التخطيط بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة المشكلة عقدت اجتماعا برئاسة مدير الهيئة بالإنابة الحميدي المطيري، وحضور نوابه لشؤون قطاعات الخدمات التعليمية والتأهيلية، والطبية والنفسية والاجتماعية، والمواد البشرية والمالية، لمناقشة التقديرات المالية التي يحتاجها كل قطاع على حدة للسنة المالية 2024/2025.



ووفقا لمصادر الهيئة فإن كل قطاع قدم احتياجاته المالية للسنة المقبلة، ليتسنى تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية وصرف المخصصات المالية التي تضمنها القانون (8/2010) بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لاسيما أن إجمالي المعاقين المسجلين حاليا بالهيئة بلغ قرابة 59 ألف معاق يتقاضون عشرات الملايين شهريا كمخصصات ومزايا مالية.



وكشف المصادر أن الميزانية المقبلة ستزيد على الحالية نظرا للزيادة التي طرأت على عدد المعاقين الجدد، وبعض المنح المالية الاضافية التي قامت الهيئة بصرفها أخيرا ومنها التي اعتمدتها، لجنة المخصصات المالية التي تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، والتي وافقت أخيرا على زيادة المعاش الأساسي لذوي الإعاقة بواقع 50 دينارا شهريا، للمعاقين للأقل من 21 عاما ويصرفون مخصصاتهم من الهيئة، أو البالغين 21 عاما وما فوق ويتقاضون معاشا شهريا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.