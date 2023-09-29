تزايد فرص سقوط الأمطار الخريفية في الثلث الأخير من موسم الصرفة منتصف أكتوبر



قال مركز العجيري العلمي إن موسم سهيل سيدخل في آخر منزلة من منازله الأربعة والمعروفة باسم «الصرفة» في 3 أكتوبر المقبل.



وأشار المركز في بيان صحافي إلى أن عدد أيام نجم الصرفة 13 يوما وتمتد حتى منتصف الشهر المقبل، فيما جاءت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى انصراف الحر خلاله والبدء في الشعور بتغيرات الطقس وتقلباته، مشيرا إلى أن دخول الكويت في المنقلب الخريفي كان منذ 23 الجاري.



وأضاف المركز أن ساعات الليل خلال الصرفة تتجاوز ساعات النهار، حيث تصل ساعاته إلى 12 ساعة و30 دقيقة في نهايته. ولفت إلى أنه خلال الثلث الأخير من «الصرفة» تكون فرص هطول الأمطار، وتعرف باسم الأمطار الخريفية ويأتي بعدها مباشرة موسم «الوسم» الذي يعتبر أفضل وقت لهطولها الذي يستمر لـ 52 يوما.



وذكر المركز أنه في نهاية موسم سهيل موعد انتهاء موسم الغوص «القفال» وعودة جميع الغواصين من رحلة البحث عن اللؤلؤ.



وفي سياق آخر، بين المركز أن عشاق الفلك على موعد اليوم الجمعة لرؤية قمر عملاق آخر خلال شهر واحد، وذلك بعد ظهور القمر مكتملا بشكل ساطع نهاية أغسطس الماضي.