تسجيل مخالفة لأصحاب الأعمال وإيقاف ملف الشركة في حال تكرار مخالفات العمالة



بشرى شعبان



كشف مراقب الصحة والسلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة م.علي صفر في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن أن حملات التفتيش على سكن العزاب المخالفين تشمل جميع مناطق السكن الخاص والنموذجي في المحافظات الست.



وقال صفر: إن الحملات التفتيشية تنفذها مجموعة من المفتشين التابعين للجهات الحكومية المعنية من الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت ووزارات الأشغال والكهرباء والماء والداخلية - قطاع الامن العام، والهيئة العامة للبيئة، وكل جهة تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة من قبلها لإخطار المخالفين.



وحول المخالفات المرصودة، لفت إلى رصد اعداد من المخالفات لدى بلدية الكويت كمنسق عام للحملة، واعتمد آلية عمل الحملة على البلاغات والشكاوى الواردة عن طريق الخط المباشر والجولات التفتيشية المفاجئة لتلك المواقع السكنية واتخاذ الإجراء القانوني، وبالنسبة للهيئة العامة للقوى العاملة فإنه يتم تسجيل مخالفة لأصحاب العمل وفقا لقانون السكن رقم 199/2010 وإيقاف ملف الشركة في حال تكرار المخالفة.



وبشأن مدة الحملات التفتيشية أكد أن لجنة التفتيش المشتركة ستكون دائمة ومستمرة حتى يتم القضاء على ظاهرة سكن العزاب التي تزعج سكان المناطق النموذجية والعائلات، وذلك حفاظا على سلامة وأمان الوطن والمواطن والمقيم على أرض الكويت ولما لذلك من أبعاد اجتماعية وأمنية مهمة.