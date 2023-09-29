ندى أبونصر



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله أن الهدف من الدورة التدريبية بعنوان «الأساليب الحديثة في تنظيم الأنشطة والفعاليات» البحث في مختلف جوانب تنظيم الفعاليات، من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم، مشيرا الى أنها تسعى إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لتنظيم فعاليات ناجحة ولافتة للانتباه.



جاء ذلك خلال الدورة التدريبية الرابعة التي أقيمت ضمن ملتقى العلاقات العامة الرقمية «آفاق وتوقعات» والذي تنظمه جمعية العلاقات العامة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.



وقال النصرالله إن تنظيم الفعاليات يعتبر جزءا مهما من استراتيجيات التسويق والتواصل للمنظمات والشركات، مشددا على أهمية التزود بالمهارات الضرورية لتخطيط وتنظيم فعاليات مميزة، مبينا دور التنظيم الجيد للفعاليات في تحقيق أهداف التسويق والتواصل وإدارة عمليات التسجيل وتسهيل عملية الحضور والتواصل مع المشاركين.



وتطرق خلال حديثه إلى دور التخطيط السليم في إنجاح الفعاليات وتحديد الأهداف والرسالة المطلوبة وتنسيق وتنفيذ البرنامج والأنشطة، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الجمهور المستهدف وتوقع احتياجاتهم وتفضيلاتهم، وإدارة المتحدثين والمشاركين وحل المشكلات التي قد تنشأ بينهم، وجمع الملاحظات وتقييم مدى نجاح الفعالية، مؤكدا أهمية اختيار المكان المناسب لنوع الفعالية.



وذكر أن من أهم مقومات النجاح أيضا التخطيط لتجهيزات الصوت والضوء والتقنيات اللازمة وتحليل الأداء واستخلاص الدروس للاستفادة منها في الفعاليات المستقبلية، مع الحرص على تحديد الجدول الزمني للفعالية وترتيب الفقرات والجلسات.