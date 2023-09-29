تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت صوب القمة المنتظرة بين توتنهام وضيفه ليفربول ضمن المرحلة السابعة من المسابقة.



ويحتل «الريدز» وصافة الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يأتي «السبيرز» في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، علما بأن الفريقين لم يخسرا حتى الآن هذا الموسم في «البريمييرليغ» بعد مرور 6 مراحل.



ويبدو المتصدر مان سيتي برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة مرشحا لتحقيق فوز جديد عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون صاحب النتائج المهزوزة في الآونة الأخيرة.



وفي بقية اللقاءات، يلعب أستون فيلا مع برايتون، وبورنموث مع أرسنال، وإيفرتون مع لوتون تاون، ومان يونايتد مع كريستال بالاس، ونيوكاسل مع بيرنلي، ووست هام مع شيفيلد يونايتد.



كأس الرابطة



وأطاح نيوكاسل، وصيف بطل الموسم الماضي، ضيفه مان سيتي متصدر الدوري الممتاز من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عندما تغلب عليه 1-0 في نيوكاسل.



ويدين صاحب الأرض بفوزه الى مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53.



وعانت أندية ليفربول وأرسنال وتشلسي من أجل اللحاق بركب المتأهلين إلى الدور الرابع (دور الـ 16)، فقلب الأول تخلفه أمام ليستر سيتي من المستوى الثاني (تشامبونشيب) بهدف لكايسي ماكاتير (3) إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها الهولندي كودي خاكبو (48) والمجري دومينيك سوبوسلاي (70) والبرتغالي ديوغو جوتا (89).



وتغلب أرسنال بصعوبة على مضيفه برنتفورد بهدف وحيد سجله ريس نيلسون (8)، والأمر ذاته بالنسبة لجاره تشلسي الفائز على برايتون بهدف للسنغالي نيكولاس جاكسون (51).



وتغلب إيفرتون على مضيفه أستون فيلا بهدفين لجيمس غارنر (15) ودومينيك كالفيرت ليوين (50) مقابل هدف للفرنسي بوباكار كامارا (83)، وفولام على نوريتش سيتي من المستوى الثاني بهدفين للبرازيلي كارلوس فينيسيوس (12) والنيجيري أليكس أيوبي (72) مقابل هدف للاسباني بورخا ساينس (75).



كما تأهل بورنموث بتغلبه على ستوك سيتي من المستوى الثاني بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك سولانكي (51) وجو روثويل (54)، ووست هام يونايتد بتغلبه على مضيفه لينكولن سيتي من المستوى الثالث بهدف وحيد سجله التشيكي توماس سوتشيك (70)، وبلاكبيرن روفرز من المستوى الثاني بفوزه على كارديف سيتي من الدرجة الثانية 5-2.



وأسفرت قرعة دور الـ 16 عن مواجهة من عيار ثقيل بين نيوكاسل وحامل اللقب مان يونايتد في نهاية شهر أكتوبر المقبل.



وفي بقية اللقاءات، سيلتقي ليفربول مع بورنموث، ووست هام مع أرسنال، ومانسفيلد تاون مع بورت فال، وإيبسويتش تاون مع فولام، وتشلسي مع بلاكبيرن روفرز، وإيفرتون مع بيرنلي، وإكستر سيتي مع ميدلسبره.