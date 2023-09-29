هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي من الزمالك المصري 61-89 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة نادي الغرافة في قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، في بطولة الدوحة الدولية الودية، التي تختتم غدا.



وتأهل الزمالك إلى الدور قبل النهائي، رفقة الأهلي بنغازي الليبي الذي تغلب على ميرالكو بولتز الفلبيني 87-81، فيما يلتقي الأخضر اليوم مع فريق دجلة الجامعة العراقي في مباراة لتحديد المراكز.



جاءت مواجهة الأخضر وشقيقه المصري متكافئة وندية في نصفها الأول الذي انتهى 34-33 للفريق الأبيض، لكن الوضع تغير تماما في الربع الثالث لمصلحة الفريق المصري الذي اعتمد على الرميات الثلاثية، والاختراق وسط تألق نجوميه أحمد عزب ومعاذ أيمن، بقيادة المدرب أحمد مرعي، وعلى الجهة الأخرى لم يظهر محترف الأخضر جيلاي واشنطن بالمستوى المتوقع منه في المباراة، وغاب عن أغلب فتراتها، كما تأثر الفريق بغياب المحترف الثاني كيندال داكس للإصابة، فيما اجتهد حسين الخباز، وعبدالرحمن السهول، وعبدالله سالمين في مجاراة لاعبي الزمالك.



من جانبه، أشاد رئيس جهاز كرة السلة بالنادي العربي عدنان أبل بالأداء العام الذي قدمه لاعبو الأخضر في البطولة، وقال لـ «الأنباء»: «في المجمل مشاركة جيدة للأخضر، ومباريات عادت بفوائد كبيرة على الفريق، خاصة أن العربي التقى الزمالك مع أحد أبطال القارة الأفريقية، وأهلي بنغازي بطل ليبيا، وقدم أداء متميزا رغم الظروف المحيطة بالفريق وسنعمل على إضافات جديدة لتقوية الفريق، ونأمل أن نوفق في قادم الأيام».



الرباح في القادسية



انضم لاعب فريق الكويت السابق ومنتخبنا الوطني لكرة السلة راشد الرباح إلى نادي القادسية، ليعزز صفوف الأصفر في منافسات الموسم المقبل، وجاء انتقال الرباح في صفقة انتقال حر، لعدم ارتباطه بأي ناد.