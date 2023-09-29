واصل أبطال النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، تحقيق الانجازات العالمية، بعد تأهل عبدالله الرفاعي وصالح المهيني إلى بطولة العالم بمسافة نصف الرجل الحديدي «ايرون مان» والتي ستقام في نيوزلندا ديسمبر 2024 بعد احتلالهما المركزين الرابع والسابع في البطولة التي أقيمت بمدينة صلالة بسلطنة عُمان.



بدوره، بارك رئيس مجلس إدارة النادي واتحاد الترايثلون راشد الكندري لأبطال الكويت الرفاعي والمهيني على هذا الانجاز الذي يؤكد علو ومكانة لاعبي الترايثلون خلال مشاركتهم في الاستحقاقات الخارجية، ومواصلتهم حصد الانجازات التي تسجل باسم الرياضة الكويتية.



وأضاف أن هذا الانجاز لم يأت من فراغ، بل جاء بعد عمل وجهد كبير من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية ودعم واهتمام مجلس إدارة نادي واتحاد الترايثلون.



وأشاد الكندري، بجهود الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية، في مساندة اللعبة وتذليل كل العقبات التي تواجهها من اجل خلق أرضية رياضية مناسبة لأبطال الكويت في تقديم مستويات عالية بالمشاركات الخارجية وتمثيل الرياضة الكويتية بالصورة المناسبة، من اجل حصد المراكز الاولى.



وأكد أن إدارة النادي ستواصل تجهيز أبطال النادي للبطولات المقبلة، والعمل على رفع علم الكويت في كل مشاركة دولية.