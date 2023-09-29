ارتفعت أسعار النفط في تعاملات أمس الخميس، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.66% ما يعادل 64 سنتا إلى 97.19 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.66% ما يعادل 61 سنتا إلى 94.29 دولارا، نقلا عن وكالة «رويترز».



وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.



جاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.



وقفزت أسعار النفط 3% يوم الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 بعد أن أثار انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية مخاوف من شح الإمدادات العالمية.