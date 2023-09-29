أصـبـح الـمـسـتـثمرون القادمون من روسيا من كبار المستثمرين في العقارات في دبي، بعد أن أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى منعهم من دخول أسواق أوروبا وأميركا الشمالية.



ويعمل هؤلاء المستثمرون على التحول إلى مطورين عقاريين أو الاستحواذ على تجمعات عقارية سكنية لبناء مجتمعات صغيرة تحاكي موطنهم في دبي.



كما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسية للسياح والمستثمرين الروس منذ بداية الحرب الروسية -الأوكرانية في فبراير 2020.



وقال ألكسندر تيموفيف، مدير خدمة العملاء للمشاريع قيد التطوير لدى شركة بيتر هوز، في حديث خاص مع منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، إنه شهد زيادة «ملحوظة» في الاهتمام من المستثمرين الروس الباحثين عن قطع أراض لتطوير فيلات أو قصور فخمة.



وتابع بقوله إن العملاء الروس ينجذبون بشكل خاص إلى المواقع الحصرية مثل تلال الإمارات ودبي هيلز ونخلة جميرا، حيث يمكنهم الاستمتاع بالخصوصية والرفاهية، ووفقا لتيموفيف، يبلغ متوسط أسعار قطع الأراضي في هذه المناطق حوالي 13.6 مليون دولار.



وأضاف: كما يشهد القطاع تدفقا من الأثرياء الروس أصحاب الخبرة في قطاع التطوير العقاري، وتحرص غالبيتهم على تطوير العقارات السكنية والفنادق المميزة، ورفع مستوى جودة البناء في دبي. فيما يختار بعض المستثمرين استراتيجية تتمثل في الاستحواذ على العديد من المنازل والفلل وتجديدها ومن ثم بيعها لتحقيق الربح.



وفي النصف الأول من عام 2023، شهدت دبي ارتفاع أسعار العقارات السكنية بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث ارتفعت بنسبة 16.9% على أساس سنوي، فيما تجاوزت الفلل الأرقام القياسية السابقة المسجلة في عام 2014.



وخلال الربع الثاني من العام الحالي بات المستثمرون الروس يحتلون المركز الثالث على قائمة أكبر المشترين في دبي من ناحية الجنسية، وراء المستثمرين من الجنسية الهندية والبريطانية.



كما كشف نك ماكلين، المدير الإداري لشركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي مينا، لمنصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت خلال هذا الأسبوع أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الروس أصبحوا يتصدرون هذه القائمة.



وقال: أتوقع أن يدخل البعض قطاع التطوير العقاري في حال تمكنوا من استخراج رؤوس الأموال التي يملكونها في روسيا. ومع الشروط على تملك العقارات في بعض المناطق، فإنه من المرجح أن يرغب المستثمرون الروس بالشراكة مع مستثمرين من دولة الإمارات.



ويتوجه الروس بشكل أكبر إلى الشراء بدل الإيجار مقارنة بالجنسيات الأخرى، وأن متوسط إنفاقهم على العقارات يقارب ضعف إنفاق الجنسيات الأخرى، حيث يصل إلى 1.1 مليون دولار.