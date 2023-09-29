أطلق الجمهوريون مساعيهم الرامية إلى عزل الرئيس جو بايدن، وتعدوا امس اولى جلسات استماع في هذا الخصوص، وذلك في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل ثمانية أشهر وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس.



وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب: «سنحقق في 12 دليلا بشأن فساد بايدن وعائلته». وأوضحت اللجنة أن «مخططات الفساد لعائلة سيد البيت الأبيض هددت الأمن القومي للبلاد»، مضيفة أن «الديمقراطيين أثروا على مصداقية التحقيقات بشأن بايدن».



كما أكدت «أن هناك أدلة جديدة بشأن استغلال هانتر بايدن منصب والده، مشيرة إلى أن وزارة العدل أرادت أن تبعد الرئيس عن شبهات الفساد بقدر الإمكان». وتابعت «وزارة العدل كانت تحمي عائلة الرئيس».



من جهة أخرى، رفضت القاضية تانيا تشاتكان طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تنحيها عن ترؤس جلسات محاكمته في الدعوى الفيدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة انتخابات 2020 الرئاسية، مؤكدة مجددا على حيادها.



وفي المذكرة التي طالبوها فيها بالتنحي في 11 الجاري، قال محامو الرئيس الجمهوري السابق إن «القاضية تشاتكان اقترحت، في ما يتصل بدعاوى أخرى، وجوب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه».



لكن القاضية ردت على طلبهم هذا بالقول إن ما أدلت به خلال جلسات الاستماع في القضية، لا سيما لجهة أن المشاركين في الهجوم على مبنى «الكابيتول» تصرفوا «من منطلق ولاء أعمى لشخص، هو بالمناسبة، لايزال حرا اليوم»، لم يكن سوى سرد واقع للرد على طلب المتهمين من المحكمة الرأفة بهم.



وأضافت أن أيا من التصريحات التي أدلت بها في هذا السياق لا يندرج في إطار «محاباة أو عداء عميق من شأنه أن يجعل إصدار حكم عادل أمرا مستحيلا»، وهو الشرط الذي حددته المحكمة العليا لطلب تنحي قاض عن قضية ينظر فيها، مشددة على أن تنحي القضاة يجب أن يظل أمرا استثنائيا.



بالتوازي، وجه سبعة مرشحين جمهوريين لرئاسة الولايات المتحدة انتقاداتهم الأكثر حدة بترامب لتغيبه عن ثاني مناظرة تسبق انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية، والتي ركزت على ملفي الهجرة والاقتصاد.



واختار قطب العقارات الثري بدلا من المشاركة في المناظرة لقاء العاملين في قطاع السيارات في ولاية ميشيغان المهمة بالنسبة للاقتراع الرئاسي.



واتهم حاكم نيوجيرزي السابق كريس كريستي، الذي يعد من أشد المنتقدين للرئيس السابق من بين المرشحين، ترامب بالاختباء «خلف جدران نوادي الغولف التابعة له». وقال كريستي «تتهرب من هذه المناسبات، ودعني أقول لك ماذا سيحصل. واصل القيام بذلك ولن يسميك أحد هنا دونالد ترامب بعد الآن، سنناديك بدونالد داك (وهي إشارة إلى دونالد المتهرب)»، لتقابل نكته بصيحات استهجان.



وعلى بعد أكثر من 3000 كيلومتر في ميشيغان، ركز ترامب على حشد تأييد أصحاب الياقات الزرقاء وتسديد ضربات لسمعة الرئيس جو بايدن كشخصية مؤيدة للعمال. وقال ترامب «يدعي جو بايدن أنه الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات في التاريخ. هذه ترهات. فكروا بالأمر. مسيرته المهنية بأكملها قائمة على الخيانة الاقتصادية وتدمير النقابات».