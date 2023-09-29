استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير بالمنامة، امس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.



وبحسب وكالة الانباء السعودية «واس» نقل بن فرحان خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي للملك حمد بن عيسى، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء.



من جانبه، حمل ملك البحرين، وزير الخارجية السعودي نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي، وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار.



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى استعراض التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية.



كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في قصر الزاهر بالعاصمة المنامة. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عقب ذلك أقام سمو ولي عهد البحرين مأدبة غداء تكريما لسمو وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له.