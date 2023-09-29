صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق أحمد المنصور الذي حدثنا عن بداياته البحرية وأفضل مناطق الصيد حاليا وأنواع الاسماك الحاضرة بها، وقوانين صيد حبيب الملايين السبيطي، ولماذا يحتاج الى تجهيز خاص قبل طلعة البحر، ومتى يكون الجق «سماري»، كما اطلعنا المنصور على افضل أوقات صيد الشيمة «الدسمة» وأماكن تواجدها، ومتى تتغير ييمة الشعم، وأفضل أماكن الصيد وأكثرها تنوعا بالأسماك ومعلومات بحرية مميزة عن الهامور والنقرور والچنعدة، وأكثر هموم البحر والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة.

فإلي التفاصيل:



في البداية يقول الحداق أحمد المنصور: بديت الصيد منذ أيام الطفولة وأنا بعمر 6 سنوات تقريبا وكنت أرافق عمالقة البحر الوالد وعمي في رحلاتهما البحرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتعلمت منهما كل شيء يخص البحر والصيد من شكة الييمه والموادع والترديع وحسبة المايات واختيار نوع الييم المناسب حق كل سمچة ومواسم الأسماك وأيضا اختيار أحجام الخيوط المناسبة وأشياء اخرى كثيرة، وبعدما تعلمت كل الأمور التي ذكرتها أصبحت هواية الحداق هي الاولى والاخيرة، وهناك ايضا نواخذة كبار رافقتهم وتعلمت منهم الكثير وبالأخص الأعمام فيصل ونبيل سالمين وكنا نروح دائما الحيشان والركسة وفيلكا وعوهة بس اكثر مكان تعلمت فيه وجابلته الى يومنا هذا الحيشان.



البحر يعلمك دروساً



يقول المنصور: البحر والصيد من أحلى الهوايات وفيها رزقة من رب العالمين تقدر تصيد وتبيع وتقدر توزع سمچ وتودي البيت وتستانس ويعلمك الصبر والتحمل وتتعلم انك تعتمد على نفسك، وفي الوقت الحاضر اجد ان منطقة الحيشان الأفضل في الصيد لان فيها السمچة التي ابحث عنها ويرغبها الحداقة وهي سمچة السبيطي، وبعدها تأتي جزيرتا عوهة وفيلكا.



مايات وييمة السبيطي



ويتابع المنصور: السبيطي إذا تبي تصيده لازم تحسب له ييمه ومايات معينة عشان تفوز فيه يعني مو كل وقت يكون موجود ويعبر ويحتاج الى تجهيز واعداد خاص قبل الطلعة يعني اذا تبي تروح الحيشان آخذ معاك ييم السلس والبراقة والنغاقة والزورية الحية والميتة والعومة والأهم من كل هذا وهو ما يشكل 90% اختيارك (المطرح) الصح لأن ليس كل مكان تصيد سبيطي ويجب أن يكون مطرحك على عارض او حفرة او خرابة او حواد.



الجق سماري وتكنيك



ويضيف المنصور: الجق فكرة ناجحة لبعض السمچ مثل النويبي والشيمة والنقرور والچنعدة والهامور واول ما طلع بالكويت جربته واصطدت اكبر چنعدة واستخدام الجق يكون (سماري) افضل من انك تطرح وما يبيله مايات جاره وله تكنيك معين بطيء وسريع وسنارة وخيط ومكينة معينة، والشيمة صيدتها جدا حلوة وممتعة ومكانها الدردور وجزيرة عوهة والحيشان وطبعانة أم الفحم والركسة والقفص وموسمها تقريبا طول السنة ولكنها في شهر اغسطس لغاية أول أكتوبر تكون (دسمة) ويكثر حضورها وغرامها الييمه الحية مثل الميدة واليميامة والزورية.



كل مكان وله ييمه



ويقول: افضل أماكن الشعم الحيشان والرشدان وييمته في الصيف الشريب والربيانة يدورها في الشتاء ويتواجد بالرقوق ويكون بمجموعات (رؤوس)، اما النويبي فتحصله بالركسة وعوهة والحيشان والدفان بالشتاء، وكل مكان له ييمته بالحيشان تبي زورية حية وميتة وعومة وسلس وفي الركسة تبي ربيان وخثاق وعومة وعوهة تاخذ تقريبا على كل شيء.



أماكن صيد متنوعة



وأضاف: النقرور في شهر ابريل وشهر سبتمبر يكون متواجدا بالطبعانات والركسة والأرياق، والچنعدة تبلش من شهر اكتوبر لغاية شهر ابريل وتحتاج الى فن لصيدها وتشخيطها افضل شيء ولازم تعرف قياسات البورد والقفشه والرداع وكم يكون طول خيطك وأين تشخط لها وافضل أماكنها الجزر الجنوبية والأرياق، وفي فصل الصيف يصيدونها على ييمه حية مثل الحمامة والجش، وبالنسبة للهامور له مايات معينة اواخر المايات او اولها وييمته تكون حية شعم يميامة ميده بياحه جم وأماكن تواجده الطبعانات والحفر طريقة صيده لازم خيوطك تكون (دريات) ومياديرك كبار (خراويش) واذا ضرب لازم تكرب عليه لان ممكن يلحف على الطبعانة او الحديد ويقص خيطك.



ختامية



واختتم المنصور قائلا: اكثر شيء يضايقني بالبحر الاستهتار من بعض الشباب يمر بسرعة عالية ويخرب على العالم حداقهم، وأتمنى ان بعض القرارات التي وضعت على الحداقة تتغير او تلغى، لان الحداق لا يضر البيئة ولا يخربها وهذه هواياتنا ما عندنا غيرها وانصح اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية وتشييك طراده قبل لا ينزل للبحر ولا يضايقون بعض ويكون الاحترام بينهم، وربي يحفظ الجميع.





