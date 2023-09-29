



واصل أبطال منتخبنا الوطني للرماية انجازاتهم في دورة الالعاب الآسيوية الـ 19 هانغتشو-الصين التي تستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، بعد احراز الرامي عبدالله الطرقي والرامية ايمان الشماع الميدالية الفضية في مسابقة رماية سكيت زوجي - مختلط، لتصبح أول ميدالية في دورات الألعاب الآسيوية تحققها الكويت في مسابقة زوجي المختلط.



وتألق الطرقي والشماع بعد ان تمكنا من تحطيم الرقم القياسي العالمي في اصابة الاطباق بتحقيقهما 149 من اصل 150، وكان الإرهاق الشديد الذي تعرض له الثنائي الطرقي والشماع بسبب مشاركتهما السابقة في رماية سكيت الفردي التي حقق فيها الطرقي الميدالية الذهبية، بالإضافة الى التوقف بعد الانتهاء من التصفيات التمهيدية في مسابقة رماية سكيت زوجي - مختلط وارتفاع رطوبة الجو، أثرت بشكل مباشر على الاداء في الدور النهائي، ليحصل البطلان على ميدالية فضية تضاف الى رصيد الكويت في دورة الالعاب الآسيوية الـ 19 الذي ارتفع الى 3 ميداليات: ذهبية وفضية وبرونزية.



من جهته، قال عبدالله الطرقي بعد الحصول على الميدالية الفضية: «لم يكن النهائي صعبا لكن طاقتنا انتهت، ولولا ذلك لكان بمقدورنا الفوز عليهم وكان من المفروض أن يكون اليوم مخصصا للراحة بعد منافسات الأمس». وتابع الطرقي «كان أول من أمس مرهقا جدا بسبب المنافسات ورطوبة الجو وظهر الارهاق علينا، ولم تكن لدي الطاقة المناسبة فضلا عن ان تأخير انطلاق منافسات النهائي أوصل طاقتي إلى نسبة الصفر».



وأردف «ابنتي إيمان الشماع وأنا حققنا رقما عالميا جديدا (149 من 150) في الجولات الأولى. ونأمل أن يكون لنا نصيب في البطولة المقبلة في كوريا الجنوبية المؤهلة إلى الأولمبياد بعد نحو 25 يوما».



بدورها، قالت الرامية إيمان الشماع: «قمت برماية ممتازة في الجولات الثلاثاء الأولى، بواقع 75 من 75 طبقا وأدينا ما علينا في النهائي وأحرزنا الفضية.. بأمانة كنت أتوقع بلوغ النهائي ونحن سعداء بالحصول على الميدالية الفضية وأهدي هذه الميدالية للشعب الكويتي وللجماهير الرياضية».



وفي منافسات الشطرنج خرج لاعبا منتخبنا الوطني آمنة العوضي وبدر الهاجري من التصفيات التمهيدية بعد حصول كل منهما على 1.5 نقطة، وفي منافسات رماية المسدس خرجت اللاعبة أميرة عوض من مسابقة رماية المسدس 25م بعد حصولها على المركز الـ 41، كما أنهى حمد النمشان لاعب منتخبنا الوطني لرماية المسدس 10م مشاركته بحصوله على المركز 34 من أصل 56 مشارك في التصفيات التمهيدية، وفي منافسات السباحة خرج سعود الشمروخ من التصفيات التمهيدية لسباق 800م حرة، كما غادر وليد عبدالرزاق المنافسات من التصفيات التمهيدية في سباق 50 م فراشة.



وفي منافسات الملاكمة خرجت اللاعبة نورة المطيري من دور الثمانية بخسارتها من منافستها لاعبة منتخب اندونيسيا بنتيجة 0-5 لوزن تحت 60 كغم، وأنهى منتخب المبارزة لسلاح السابر يوسف الشملان ومحمد الفضلي ومحمد عبدالكريم مشاركتهم في مسابقة الفرق بعد خروجهم من دور الثمانية أمام منتخب كازاخستان بنتيجة 4-5، كما ودع منتخبنا الوطني للاسكواش منافسات الفرق بخسارته امام المنتخب الباكستاني 0-3 ليحتل المركز الثالث خلف باكستان والهند.

«أزرق اليد» يلتقي إيران اليوم

يفتتح منتخبنا الوطني للترايثلون منافساته في الدورة الآسيوية اليوم عندما يخوض اللاعب عبدالعزيز الدعيج تصفيات فردي الرجال عند الساعة الثالثة فجرا، ويشارك السباح سعود الشمروخ في تصفيات سباق 400م حرة عند الساعة السادسة صباحا، ويواجه منتخبنا الوطني للمبارزة (عبدالعزيز الشطي، علي النكاس، عبدالرحمن المانع) المنتخب الكوري في دور الـ 16 في مسابقة سلاح ايبيه للفرق عند الساعة السابعة صباحا، وفي نفس التوقيت يواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد نظيره الايراني في اولى مواجهات الدور الرئيسي، بينما يخوض الواعد سالم العبكل (15 سنة) منافسات الجولة الثانية من مسابقة الجولف، وهي المشاركة الرسمية الاولى للكويت في تاريخ الآسياد بهذه اللعبة.