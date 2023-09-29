يحيى حميدان



قال مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن الفوز على السالمية 2-0 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري «زين» الممتاز كان صعبا والمباراة لم تكن سهلة كعادة المباريات بين الفريقين.



وأضاف بونياك أن «الأبيض» صنع الكثير من الفرص خلال المباراة ولكن تأخر تسجيله للأهداف بسبب فقدان الحظ، وهذا حال كرة القدم. وبين بونياك أن المنافسة في الموسم الحالي ستكون صعبة للغاية. هذا، وتعرض محترف الكويت، البحريني محمد مرهون، للإصابة خلال فترة الإحماء قبل المباراة أمام السالمية، وسيخضع لمزيد من الفحوص للوقوف على حجم إصابته وتحديد مدة غيابه.