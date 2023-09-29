القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة داليا البحيري عن حساب مزيف ينتحل شخصيتها عبر موقع «فيسبوك»، وحذرت جمهورها من التعامل معه، مطالبة متابعيها برفع تقرير الى إدارة «فيسبوك» لغلقه، ونشرت في «إنستغرام» صورة للحساب المزيف الذي يحمل اسمها وصورتها على «فيسبوك»، وعلقت: «من فضلكوا بلغوا، هذا ليس حسابي».



من ناحية أخرى، تشارك داليا في فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي يعرض حاليا في دور السينما، وهو بطولة: مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى، وريهام عبدالغفور، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، بينهم: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، والفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.



ويعد «أولاد حريم كريم» استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم» الذي عرض قبل 18 عاما، عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتطلقان بسبب سوء تفاهم بينهما، فيحاول الزوج مصالحة زوجته بشتى الطرق، من خلال الاتصال بزميلاته من أيام الجامعة.