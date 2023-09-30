دمشق - هدى العبود



عبرت الفنانة سلاف فواخرجي عن سعادتها بتكريمها في حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي أقيم في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر المنقضي، وسلمها درع التكريم الفنان حسين فهمي، وقالت عبر صفحاتها بـ «السوشيال ميديا»: «تشرفت بتكريمي بالدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في مصر، تحيا السينما ويحيا الشباب ليصنع ويبني ويبدع، شكرا للقائمين على المهرجان والذي ابتدأ بتنظيم عال، وفكر يحترم وأناقة تحسب له، شكرا على كل هذا الحب».



وكانت سلاف قد قالت في كلمة لها عقب التكريم: «انني أكن لمصر مشاعر حب خاصة، وإن الشباب ليس فقط عمرا بل شغف وطموح وأفكار، والشباب مثل السينما عالم جميل ورائع، وهذا التكريم هدية لبلدي سورية ولعائلتي وعمار يا مصر».