قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن قطاع البنوك الكويتية ويشمل 10 بنوك، حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2023 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 833.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 269.5 مليون دينار أو بنحو 47.8%، مقارنة بنحو 564.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي للبنوك (قبل خصم المخصصات) وانخفاض جملة المخصصات، إضافة إلى مساهمة أرباح البنك الأهلي المتحد (البحرين).



وبلغت أرباح الربع الثاني 2023 نحو 436.4 مليون دينار مقارنة بنحو 397.3 مليون دينار في الربع الأول 2023، أي بارتفاع بقيمة 39.1 مليون دينار وبنسبة 9.8%.



ورغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 142.4 مليون دينار مقارنة بنحو 166.1 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 23.7 مليون دينار أو بنسبة 14.3%.



وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 422.4 مليون دينار، مثلت نحو 50.7% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 18.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 411.3 مليون دينار ومثلت نحو 49.3% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 99.2% عن مستواها في النصف الأول من العام السابق، وجزء من ذلك الارتفاع في نصيب البنوك الإسلامية جاء من استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين».



وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي نحو 15.8 مرة مقارنة بنحو 21.0 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، أي تحسن. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.4% مقارنة بنحو 1.2%. وارتفع أيضا، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 12.6% مقابل نحو 11.6% للفترة ذاتها من العام الماضي.



وعند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 333.4 مليون دينار (ربحية السهم 22.03 فلسا) أو نحو 40.0% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وحقق أعلى ارتفاع نسبيا بنحو 141.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وسبب رئيسي له هو ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في النصف الأول من العام الفائت.



وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 275.3 مليون دينار (ربحية السهم 33 فلسا) أو نحو 33.0% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 73.0% من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح اقتصاديا أن العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى.



وحقق «بنك برقان» أعلى نسبة انخفاض في الأرباح وبنحو 33.5%، إذ بلغت أرباحه نحو 18.1 مليون دينار مقارنة بنحو 27.2 مليون دينار، نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية، والانخفاض الآخر في الأرباح الصافية حققه «بنك وربة» وبنسبة 13.6%، ببلوغ أرباحه نحو 10.3 ملايين دينار مقارنة بنحو 11.9 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية.