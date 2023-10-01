أعلنت مملكة البحرين استشهاد عسكري رابع في وحدتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم حوثي غادر قبل أيام.



ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية «بنا»: «الملازم أول حمد خليفة الكبيسي الذي استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي».



وأضاف البيان أن الهجوم وقع «خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها».



وعلى صعيد آخر، اتهم الجيش اليمني، ميليشيا الحوثي، بالتصعيد العسكري في مختلف جبهات محافظة تعز جنوب غربي اليمن، رغم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.



وقال محور محافظة تعز العسكري في بيان صحافي امس إن «ميليشيا الحوثي جددت من تصعيدها العسكري مؤخرا في مختلف جبهات المحافظة».



وأضاف البيان أن «مواجهات اندلعت بين الجيش وميليشيا الحوثي يومي الخميس والجمعة الماضيين في جبهتي الأقرض جنوب المحافظة، ومنطقة كمب الروس شمال شرق مدينة تعز، اثر إحباط الجيش محاولتي تسلل للميليشيا».



وأشار إلى اندلاع «اشتباكات متقطعة في جبهات غرب تعز بعد تصعيد ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة».



واعتبر الجيش اليمني في بيانه هذا التصعيد «تحديا سافرا لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن».