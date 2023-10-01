أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1037 لسنة 2023 بإضافة بند جديد إلى المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، جاء فيه: يضاف إلى المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه بند جديد برقم (ب مكررا/1) نصه الآتي: ب مكررا/1. أصحاب رخص الأعمال الحرة متناهية الصغر ومزاولي الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المرخص لهم وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، ويشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (5) من هذا القرار ان تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بممارسة الأنشطة المرخص لها بها.