حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزا رائعا على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 25-24 ليتأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تستضيفها مدينة هانغزو الصينية حتى 8 أكتوبر، وذلك بعدما حقق الفوز في مواجهته الأولى بالدور الثاني على إيران 24-22، ويتبقى لمنتخبنا مواجهة أخيرة تجمعه البحريني في ختام منافسات المجموعة اليوم.



نجوم الأزرق.



مثل منتخبنا الوطني: حسن صفر، عبدالعزيز الشمري، صلاح الموسوي، محمد الصانع، محمد قمبر، محمد بويابس، فواز مبارك، عبدالرحمن الشمري، محمد الهندال، حيدر دشتي، يوسف ضايف، عبدالعزيز نصيب، مشعل الحربي، عبدالله الخميس، عبدالعزيز سالمين، وفهد صلبوخ، بقيادة المدرب سعيد حجازي.وقد عبر أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة اليد قايد العدواني عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز وضمان الوصول للمربع الذهبي، مضيفا أن اللاعبين قدموا مستويات فنية رائعة في المباراة وظهروا بشكل يشرف الكويت، وان أغلب اللاعبين يشاركون لأول مرة في دورات الألعاب الآسيوية، كما أكد مدير المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد فيصل صيوان أن اللاعبين قدموا مباريات كبيرة، على الرغم من صعوبة المجموعة التي تضم منتخبات ايران وكوريا الجنوبية والبحرين وكلها منتخبات مرشحة للتأهل.



عودة الوفد الأول



وكان الوفد الرسمي الأول للكويت قد وصل أمس قادما من مدينة هانغزو بطائرة، خاصة بعد أن أنهى مشاركته في الدورة. وضم الوفد كلا من وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر جابر الأحمد، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة فيصل اليتيم، كما ضم الوفد أبطال الكويت عبدالله الطرقي صاحب ذهبية رماية السكيت فردي وفضية رماية السكيت زوجي-مزدوج مع البطلة إيمان الشماع صاحبة الفضية التاريخية، وبطل الكويت في المبارزة يوسف الشملان الذي حقق برونزية سلاح السابر للفردي.



باقي النتائج



قدم أبطال وبطلات منتخبنا الوطني للرماية نتائج قوية في منافسات اليوم الأول لمسابقة (تراب) بعد خوض 3 جولات من أصل 5 في مرحلة التصفيات التي تستكمل اليوم بجولتين قبل الرحلة النهائية التي يتأهل إليها أصحاب المراكز الستة الأولى، وجاءت النتائج بحصول طلال الرشيدي على 73 طبقا من أصل 75، وخالد المضف 72 وعبدالرحمن الفيحان 72، ولدى السيدات حصلت شهد الحوال على 70 طبقا وهاجر عبدالملك 62 وسارة الحوال 61 طبقا.



وأنهت لاعبة منتخب الكويت لرماية المسدس 10م أميرة عوض مشاركتها بحصولها على المركز 54، كما ودع لاعبو منتخب الكويت لرماية البندقية 50م منافسات الدورة بحصولهم على المراكز خالد عبدالسلام (33) تركي الشمري (35) عبدالله الحربي (45)، وفي الترايثلون ختم عبدالعزيز الدعيج مشاركته بحصوله على المركز 17 من أصل 29 لاعبا مشاركا في السباق، كما خرجت هدى الصالح من المنافسات.



وفي منافسات الكوراش ودع الثنائي حسين المسري ومهدي صفر المنافسات بخسارتهما على التوالي أمام منافسيهما من كوريا الجنوبية والصين تايبيه بنتيجة 0-5.



منافسات اليوم



يستكمل منتخبنا الوطني للرماية منافسات مسابقة التراب اليوم بفئتي الرجال والسيدات عند الساعة الرابعة فجرا، كما يشارك لاعب منتخب الكوراش عيسى العلي في منافسات وزن تحت 81 كغم، ويخوض منتخب القوس والسهم للرجال والسيدات مرحلة التصفيات بفئتي القوس المركب والقوس الاولمبي، وفي ألعاب القوى يشارك يعقوب اليوحة في تصفيات سباق 110م حواجز، كما تشارك مضاوي الشمري في تصفيات سباق 200م، بينما تخوض أمل الرومي نهائي سباق 1500م، ويختتم أزرق اليد منافسات اليوم بمواجهة البحرين عند الساعة الواحدة ظهرا.