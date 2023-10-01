هادي العنزي



تنطلق مساء اليوم بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة، في العاصمة القطرية الدوحة بإقامة 6 مباريات على صالة ناديي الغرافة والريان، ضمن منافسات الدوري التمهيدي للبطولة التي يشارك فيها 18 فريقا عربيا، وتختتم 12 أكتوبر الجاري، وسيقام حفل الافتتاح في الـ 6:30 مساء على صالة الغرافة، تعقبه في الـ 7:30 مساء مباراة تجمع نادي قطر المضيف مع خدمات البريج الفلسطيني في أولى مواجهات المجموعة الأولى.



ويخوض القادسية ممثل الكويت الثاني في البطولة، بالإضافة إلى الكويت حامل اللقب، أولى مواجهاته عندما يلتقي نظيره الفتح السعودي 7:30 مساء على صالة نادي الريان القطري، وعلى ذات الصالة تقام مباراتان أيضا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، حيث يلعب في الـ 1 ظهرا الأهلي المصري مع نظيره دجلة الجامعة العراقي، يتبعها في الـ 3:30 عصرا لقاء يجمع مجد طنجة المغربي، وبيروت اللبناني، وفي المجموعة الثانية، يلعب اتحاد الجزائر مع السيب العماني 2 ظهرا، ويتبعه لقاء ثان على صالة الغرافة بين الأهلي القطري ودينامو اللبناني 4:30 عصرا.



وقد أنهى القادسية معسكرا تدريبا امتد لأكثر من أسبوعين في العاصمة الصربية بلغراد، تحضيرا لأفضل عودة للمنافسات العربية بعد طول انقطاع، خاض الأصفر خلاله عدة مباريات ودية، فضلا عن التدريبات الصباحية والمسائية، تمكن خلالها المدرب الأميركي أنتوني ستيبنغ من تجربة جميع اللاعبين، للوصول الى أفضل تشكيلة ممكنة، ويضم الأصفر 3 محترفين في صفوفه، هم: الأميركيان داروين وليامز، ورونالد لوري، بالإضافة إلى الباهامي داربي كوليبي.