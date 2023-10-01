مفرح الشمري



حصد العرض المسرحي التونسي الخاص بالأطفال (الساحرة) لفرقة عطيل للإنتاج الفني 7 جوائز رئيسية في مهرجان مسرح الطفل العربي في دورته الثالثة التي أقيمت بالزرقاء في الأردن وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر تحت شعار «أعطونا الطفولة» من تنظيم جمعية نادي الطفل الثقافي بالزرقاء/الأردن بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين على خشبة مسرح الملك عبدالله الثاني الثقافي.



وقد توج العمل المسرحي التونسي «الساحرة» بالجوائز الرئيسية التالية:



- جائزة أحسن ممثلة دور أول مناصفة هناء وسلاتي وإيناس الحفيظي.



- جائزة الإخراج جمال ساسي.



- جائزة الملابس إيناس الحفيظي.



- جائزة توظيف موسيقي لطفي بن عمار.



- جائزة العمل المتكامل.