‏‎اختارت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة «تحت التأسيس» د.خلود الرشيدي رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، عضوا منظما لملتقيات المهرجان في الخليج العربي.



اللجنة بعضوية كل من ا.د.سمير شاهين والإعلامية نرمين عامر والفنان سيد عبدالخالق من جمهورية مصر العربية.



‏‎د.خلود الرشيدي عبرت في تصريح صحافي عن تقديرها للجنة المنظمة التي شرفتها بهذه المهمة وأضافت بأن المهرجان تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون بدعم من القطاع الخاص وجامعة الفيوم ويقع تحت مظلة محافظة الفيوم ووزراة الثقافة المصرية.



‏‎وأضافت بن منتصف نوفمبر هو موعد انطلاق الانشطة التمهيدية للعام2023، ويحتوي على فعاليات وأنشطة عديدة لعل أهمها السيمنار العام للسينما والبيئة وورش متخصصة في السينما والفنون المعاصرة وصناعة الدمى والفنون التشكيلية.



‏‎كما دعت الرشيدي الزملاء اعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية والزملاء الفنانين المهتمون بالفنون بصورة عامة في دول الخليج العربي بالمشاركة بفعاليات المهرجان، والتواصل معها مباشرة بصفتها ضمن اللجنة المنسقة لفعاليات المهرجان وذلك على الرابط التالي: https://www.instagram.com/p/CxxsX1ZM3rw/؟igshid=MTc4MmM1YmI2Ng