يغادر وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى كندا خلال الفترة من 1 - 5 أكتوبر 2023، حيث يضم الوفد في عضويته ممثلون من مجلس إدارة الغرفة وبعض الجهات الحكومية، وكذلك عن الاتحادات القطاعية والشركات الكويتية.



ويضم وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت كلا من:



٭ ضرار يوسف الغانم عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي.



٭ هنادي أنور الصالح عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية.



٭ رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة.



أما وفد الاتحادات، فيضم كلا من:



٭ خالد سعود الحسن رئيس مجلس الإدارة - الاتحاد الكويتي للتأمين الرئيس التنفيذي - مجموعة الخليج للتأمين.



٭ صالح صالح السلمي رئيس مجلس الإدارة - اتحاد شركات الاستثمار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة.



٭ أنور علي المضف عضو مجلس الإدارة - اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد.



٭ أنور جواد بوخمسين عضو مجلس الإدارة - اتحاد الصناعات الكويتية المدير العام لمجموعة بوخمسين القابضة.



ويمثل الجهات الحكومية:



٭ د.هشام كلندر الوكيل المساعد للشؤون الصحية الخارجية بالتكليف - وزارة الصحة.



٭ بدر عبدالله الكندري رئيس قطاع الاستثمارات السائلة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



٭ ميسم عبدالله العبيد إدارة النافذة الواحدة - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



٭ محمد نجيب الفريح مدير إدارة الائتمان - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



أما وفد الشركات فيضم كلا من:



٭ مطلق يوسف الزايد الرئيس التنفيذي - شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.



٭ قاسم علي سليمان المجادي رئيس مجلس الإدارة - الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.



٭ عبدالعزيز ادجين الحصبان شركة نورثرن ويند للتجارة العامة.



٭ سناء محمد الغملاس الرئيس التنفيذي - شركة أمنية.



كما يضم فريق إدارة الغرفة كلا من:



٭ محمد عبدالله بن يوسف مدير إدارة المنظمات والغرف الدولية.



٭ محمد بدر مصطفى كرم مساعد مدير إدارة العلاقات الخارجية.



٭ جمال أحمد سيد سكرتير الرئيس.



وتأتي هذه الزيارة بناء على الدعوة التي تلقتها الغرفة من الحكومة الكندية ليشمل البرنامج زيارة مدينتي مونتريال وتورينتو لعقد منتدى اقتصادي في كلتيهما بحضور حكومي رفيع المستوى من الجانب الكندي ليتم استعراض فرص التعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز، والمواد الغذائية، وسائل النقل، التعليم، الصحة، الخدمات اللوجستية، الذكاء الاصطناعي والابتكار، الخدمات المصرفية والتمويل، التأمين، وسيقوم الجانب الكويتي باستعراض بيئة الأعمال وفرص جذب الاستثمارات المباشرة، ونبذة عن القطاع المصرفي الكويتي، وتجربة الكويت في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إمكانية التعاون في القطاع الصحي.



كما يشمل البرنامج زيارات ميدانية لجهات ومؤسسات متخصصة في مجال حاضنات الأعمال، ودعم وتمويل والابتكار لعدة صناعات بالإضافة إلى جهات معنية في قطاع الصحة.



بمشاركة شخصيات كويتية بارزة في مختلف الأصعدة



لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية تعقد اجتماعها



عقدت لجنة الصداقة الكويتية ـ الفرنسية اجتماعها الأول بتاريخ 28 سبتمبر 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس اللجنة، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الذين يمثلون شخصيات كويتية بارزة في مختلف الأصعدة، وهم: الشيخة انتصار سالم العلي، خالد المطيري، شيخة البحر، طالب الرفاعي، عبدالمجيد الشطي، فارعة السقاف، فيصل خاجة، حيث ترأس الجانب الفرنسي رئيسة شركة ادريان الاستثمارية دومينيك سينيكير.



حضر اللقاء سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشير، وسفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية محمد الجديع.



وتم تأسيس هذه اللجنة بهدف تطوير وتوثيق العلاقات المشتركة ومد جسور تعاون جديدة بين الكويت وفرنسا الصديقة، باعتبارها حليفا استراتيجيا للكويت لما تمثله من ريادة دولية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تلامس الواقع وتواكب سوق العمل.



في بداية الاجتماع، رحبت سينيكير بأعضاء اللجنة والضيوف، مؤكدة عمق العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين الصديقين، والتطلع إلى استمرار العلاقات وتطويرها من خلال هذه اللجنة.



وتوجه محمد جاسم الصقر بالشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتطلع إلى الاستفادة من هذه اللجنة للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة البلدين الصديقين، وذلك من خلال التعاون في قطاعات التعليم والتدريب والصحة والابتكار ونقل التكنولوجيا والبيئة والطاقة المتجددة والفكر والثقافة والآداب والموسيقى والفنون المسرحية، كما أشار إلى ضرورة التعاون والعمل بين أعضاء الجانبين لجذب الرأي العام والترويج لأهم الشراكات بين البلدين، متمنيا ان تنجح اللجنة في استقطاب تعاون الجهات الرسمية والجهات العامة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة، حيث ان نجاح اللجنة يعتمد على هذا التعاون.



وقال الصقر إن هناك إمكانات هائلة لزيادة التعاون بين البلدين، وذلك من خلال المشاركة في مشروع شمال الزور، بالإضافة إلى القطاع التعليمي والقطاع الصحي من خلال المستشفيات الخاصة الفرنسية لجلب القدرات والخبرات إلى النظام الصحي الكويتي.



وفي نهاية الاجتماع، دعا الصقر وسينيكير لاغتنام هذه الفرصة لتجديد التزامنا بالتعاون والصداقة والعمل نحو مستقبل مزدهر لتعزيز العلاقات التي تربط الكويت والجمهورية الفرنسية.