شهدت فرنسا شهر سبتمبر الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ بدء تسجيل القياسات في عام 1900.



ووفقا لتقديرات أولية، كان شهر سبتمبر 2023م أكثر حرارة بـ 3.6 درجات مقارنة بمتوسط درجات حرارة نفس الشهر خلال الفترة من عام 1991 حتى 2020، مع متوسط درجات حرارة يبلغ 21.5 درجة مئوية، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو فرانس».



وفي بعض الأماكن، كان الارتفاع بأكثر من 4 درجات من المتوسط المسجل منذ فترة طويلة. وكان سبتمبر حارا في فرنسا العام الحالي مثل شهر يونيو. وفي بداية شهر سبتمبر، كانت هناك موجة حارة حيث تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة في أجزاء واسعة من فرنسا.



وفي ألمانيا أيضا، كان شهر سبتمبر، الأكثر حرارة منذ بدء القياسيات في عام 1881، حسبما أفادت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية «دي.دبليو.دي». وبلغ متوسط درجات الحرارة 17.2 درجة مئوية، بزيادة 3.4 درجات، عن قيمة الفترة المرجعية بين 1961 و1990.